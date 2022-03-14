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Лариса Гузеева, оставшись без работы, ищет утешение в церкви

Лариса Гузеева, оставшись без работы, ищет утешение в церкви
Телеведущая Лариса Гузеева рассказала, как проводит время в отсутствии съемок. После коронавируса, перенесенного в прошлом году, Ларису Гузееву накрыло чередой неприятностей. Мало того, что она никак не придет в себя после болезни, что заметили зрители в последних выпусках передачи «Давай поженимся!», так теперь еще и закрыли само шоу. Вынужденный простой вогнал российскую телесваху в состояние глубокой депрессии, с которой она пытается бороться путем прогулок на свежем воздухе и посещения церквей. Но и на это она сама себя вытаскивает буквально силой.
Лариса Гузеева посетила соборный комплекс «Пытаюсь себя выгулять, вытащить»,  — рассказала Гузеева в Историях, доживающего последний день на территории России Инстаграм. В ролике видно, что актриса пришла в соборный комплекс и пытается запечатлеть на телефон всю эту красоту, которая открылась ей погожим весенним днем. Ранее она жаловалась, что COVID-19 привел к видимым изменениям во внешности, она набрала вес и начала терять волосы. И ладно бы только это, все это стало причиной внутренних психологических проблем, а это уже гораздо серьезнее.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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