Максим Галкин решил ответить на обвинения поклонников

Шоумен Максим Галкин вышел на связь из Израиля, чтобы ответить на оскорбительные комментарии пользователей Сети. Максим Галкин и Алла Пугачева вместе с детьми уехали из России в начале марта. С тех пор колкие выпады звучат в их адрес регулярно. «Сбежали в Израиль», «Уехали, где спокойно, а деньги в России зарабатывал», — гневно пишут в соцсетях. Самая известная супружеская чета оправдывается: Алла Пугачева говорит, что «отдых и лечение не считается эмиграцией», а когда вернется в страну, то разберется с некоторыми словоохотливыми. Галкин тоже не выдержал и резко ответил на выпады подписчиков в Инстаграме. Сейчас обитали замка в деревне Грязь снимают дом в израильском городе Кесария. Это очень богатая часть страны, здесь живут известные адвокаты, артисты, бизнесмены. Сюда же Алла, Максим, Лиза и Гарри регулярно прилетают, чтобы поправить здоровье и насладиться целебным климатом и умиротворяющей атмосферой.Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми Недавно, устав от упреков и обвинений, Максим Галкин неожиданно вступил в перепалку с подписчиками, которые уверены, что привыкший к роскоши и миллионным заработкам юморист очень скоро начнет сетовать на судьбу. Но у пародиста оказалась твердая позиция — выбирая между богатством и совестью, он склоняется к последней.Не боится Галкин и творческого забвения. Поклонники его таланта всегда найдутся, так как смех — лучшее лекарство в непростые времена.Особый акцент подписчики делают на отношение юмориста к событиям на Украине. Когда все только начиналось, многие артисты поставили в соцсетях черные квадраты вместо аватарок. Это было своеобразным протестом всему происходящему. Еще в феврале Тигран Кеосаян резко высказался о коллегах, слов не подбирал, сдабривал речь непечатными выражениями. «Веры вам ноль, цена вам — семь копеек», — резко заключил режиссер. Эта фраза отозвалась в сердцах у многих россиян. Теперь Галкину напомнили и о ней. Судя по ответу, на подобный выпад юморист не обижается.Когда семейство вернется в Россию и вернется ли в ближайшее время, остается только гадать. С Израилем у Аллы Пугачевой особые отношения, она много раз признавалась, что бесконечно любит данную страну и считает ее своим «местом силы». Кесария имеет для Примадонны особое значение. Здесь много лет назад она венчалась с Филиппом Киркоровым. Теперь с удовольствием приезжает сюда с Максимом Галкиным. Цены на недвижимость в городке зашкаливают. Снять небольшую виллу с двумя спальнями и ванной комнатой обходится примерно в 45 тысяч рублей в сутки.