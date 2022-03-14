Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Максим Галкин решил ответить на обвинения поклонников

Максим Галкин решил ответить на обвинения поклонников
Шоумен Максим Галкин вышел на связь из Израиля, чтобы ответить на оскорбительные комментарии пользователей Сети. Максим Галкин и Алла Пугачева вместе с детьми уехали из России в начале марта. С тех пор колкие выпады звучат в их адрес регулярно. «Сбежали в Израиль», «Уехали, где спокойно, а деньги в России зарабатывал», — гневно пишут в соцсетях. Самая известная супружеская чета оправдывается: Алла Пугачева говорит, что «отдых и лечение не считается эмиграцией», а когда вернется в страну, то разберется с некоторыми словоохотливыми. Галкин тоже не выдержал и резко ответил на выпады подписчиков в Инстаграме. Сейчас обитали замка в деревне Грязь снимают дом в израильском городе Кесария. Это очень богатая часть страны, здесь живут известные адвокаты, артисты, бизнесмены. Сюда же Алла, Максим, Лиза и Гарри регулярно прилетают, чтобы поправить здоровье и насладиться целебным климатом и умиротворяющей атмосферой.
Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми Недавно, устав от упреков и обвинений, Максим Галкин неожиданно вступил в перепалку с подписчиками, которые уверены, что привыкший к роскоши и миллионным заработкам юморист очень скоро начнет сетовать на судьбу. Но у пародиста оказалась твердая позиция — выбирая между богатством и совестью, он склоняется к последней.

Не боится Галкин и творческого забвения. Поклонники его таланта всегда найдутся, так как смех — лучшее лекарство в непростые времена.

Особый акцент подписчики делают на отношение юмориста к событиям на Украине. Когда все только начиналось, многие артисты поставили в соцсетях черные квадраты вместо аватарок. Это было своеобразным протестом всему происходящему. Еще в феврале Тигран Кеосаян резко высказался о коллегах, слов не подбирал, сдабривал речь непечатными выражениями. «Веры вам ноль, цена вам — семь копеек», — резко заключил режиссер. Эта фраза отозвалась в сердцах у многих россиян. Теперь Галкину напомнили и о ней. Судя по ответу, на подобный выпад юморист не обижается.

Когда семейство вернется в Россию и вернется ли в ближайшее время, остается только гадать. С Израилем у Аллы Пугачевой особые отношения, она много раз признавалась, что бесконечно любит данную страну и считает ее своим «местом силы». Кесария имеет для Примадонны особое значение. Здесь много лет назад она венчалась с Филиппом Киркоровым. Теперь с удовольствием приезжает сюда с Максимом Галкиным. Цены на недвижимость в городке зашкаливают. Снять небольшую виллу с двумя спальнями и ванной комнатой обходится примерно в 45 тысяч рублей в сутки.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Продолжается приём заявок на Всероссийский творческий конкурс «На защите мира»
Продолжается приём заявок на Всероссийский творческий конкурс «На
Сериалу Halo устроили фантастическую рекламу при помощи дронов
Сериалу Halo устроили фантастическую рекламу при помощи дронов
Первый геймплей Grand Theft Auto V с консолей нового поколения
Первый геймплей Grand Theft Auto V с консолей нового поколения
Максим Галкин решил ответить на обвинения поклонников
Максим Галкин решил ответить на обвинения поклонников
Саша Савельева вызвала скорую своему сыну
Саша Савельева вызвала скорую своему сыну
"Все упиралось в финансы": бывшая девушка Тома Хаоса раскрыла причину его депрессии
"Все упиралось в финансы": бывшая девушка Тома Хаоса
В России появятся колледжи креативных индустрий
В России появятся колледжи креативных индустрий
Власти предложили ввести для ушедших из России компаний налог "на возвращение"
Власти предложили ввести для ушедших из России компаний налог
Ксения Собчак высказалась о россиянах
Ксения Собчак высказалась о россиянах
Федор Бондарчук заявил, что Кристине Асмус нравиться раздеваться
Федор Бондарчук заявил, что Кристине Асмус нравиться раздеваться
Игры студий Xbox занимают не больше 20% от общей стоимости в Game Pass
Игры студий Xbox занимают не больше 20% от общей стоимости в Game Pass
Tiny Tina’s Wonderlands получит полный кроссплатформенный мультиплеер на старте
Tiny Tina’s Wonderlands получит полный кроссплатформенный мультиплеер

Топ на сегодня

Максим Галкин после долгого перерыва обратился к поклонникам
Максим Галкин после долгого перерыва обратился к поклонникам
Татьяна Брухунова и Евгений Петросян отмечают двойной праздник
Татьяна Брухунова и Евгений Петросян отмечают двойной праздник
Ikai выйдет на Xbox одновременно с другими платформами
Ikai выйдет на Xbox одновременно с другими платформами
Чернышенко: "Биржа импортозамещения" наладит взаимодействие между производителями и заказчиками
Чернышенко: "Биржа импортозамещения" наладит взаимодействие
Ксения Бородина возмущена поведением блогеров
Ксения Бородина возмущена поведением блогеров

Еще по теме

Алла Пугачева и Максим Галкин обвенчались 18 11 2017, спустя 6 лет после свадьбы, фото, видео
Максим Галкин, Алла Пугачева и Кристина Орбакайте с детьми отдыхают в Греции: видео
Алла Пугачева и Максим Галкин обвенчались: видео
Максим Галкин поделился новой фотографией их с Аллой Пугачевой дочки: "У Лизы с утра радость — мама шляпу свою отдала"