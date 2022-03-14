Мария Порошина сменила имидж и похорошела

48-летняя актриса и многодетная мама Мария Порошина решилась на смену прически и цвета волос. Мария Порошина — любительница преображений. Актриса носила длинные локоны, каре, кудри... А сегодня 48-летняя Мария Порошина снова предстала с обновленной стрижкой и с челкой. Но это еще не все! Артистка больше не пшеничная блондинка. Мария Порошина поделилась новым фото, на котором она предстала в образе брюнетки с короткой стрижкой. Фото, судя по всему, было сделано на съемках нового проекта актрисы. Поклонники пришли в восторг от нового образа Порошиной. Многие пишут о том, что в таком имидже артистка выглядит на 15 лет моложе.Мария Порошина А недавно Мария Порошина опубликовала снимок из личного архива, который был сделан на заре её карьеры. Еще до того, как ей удалось добиться успеха в образе блондинки, она экспериментировала с цветом своих волос. На фото, опубликованном в Сети, запечатлен результат одного из таких преображений. Порошина продемонстрировала, как выглядела, когда была шатенкой. Многие сочли, что шоколадный цвет идеально подходит актрисе и попросили её срочно перекраситься. Другие же написали, что в «светлом варианте» ей гораздо лучше. Между прочим, не так давно актриса тоже перекрашивалась в брюнетку ради роли. Разные проекты часто предполагают радикальные перемены в имидже. Из-за этого артисты часто сталкиваются с проблемами восстановления волос. Порошина рассказала, что из-за этого ей недавно пришлось сделать максимально короткую стрижку. «Волосы не выдержали нагрузки. Стали буквально отпадать на расстоянии нескольких сантиметров от корней», — призналась Мария в интервью журналу «Караван историй».