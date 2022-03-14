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Мария Шукшина прошлась по звездам

Мария Шукшина прошлась по звездам
Актриса Мария Шукшина высказалась о поведении звезд. С началом спецоперации на Украине многие российские звезды предпочли уехать из России. Правда, практически все в один голос утверждают, что обязательно вернутся, как только закончится отпуск. Актриса Мария Шукшина сравнила их с рептилиями. Об этом она написала в своем инстаграме.
Мария Шукшина «Когда говорят про элиту, то почему-то сразу вспоминается рекламное предложение «элитные рептилии от заводчика». Не хочется быть грубой, но то, как себя показала теле- и шоу-бизная «элитка» — прямое следствие воспитания того самого «заводчика», который расплодил свои «питомники» во всех сферах культуры (бескультурья!). Рептилии мечутся, шипят, кусаются, расползаются…» — написала Шукшина. Добавим, ранее Мария Шукшина осудила своих коллег, которые не поддерживают спецоперацию России на Украине.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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