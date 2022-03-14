"Не сказать, что он молодой": Барановская рассказала о своем возлюбленном

Вадим Карасев

36-летняя Юлия Барановская сделала откровенное признание, приоткрыв завесу тайны своей личной жизни.

Популярная телеведущая ответила на вопрос подписчика о том, есть ли у нее молодой человек, который ей нравится.



"Есть. Но не могу сказать, что он молодой. Мне и самой не пятнадцать", - написала знаменитость в соцсетях.

При этом ведущая популярного шоу "Мужское / женское" дала понять, что для нее важнее - любовь или деньги.

Из вариантов "любовь" или "деньги" предпочитаю брать всё. Поэтому формулировка "или" для меня неактуальна

Исполнительница Милена Дейнега ранее публично назвала имя женщины, якобы разрушившей семью Григория Лепса и 49-летней Анны.

"C Лепсом она разошлась из-за того, что он переспал с телеведущей Юлей Барановской", — заявила Дейнега "Экспресс газете".

Сама Юлия Барановская отреагировала на сплетни с юмором. "А почему только с Лепсом? Мне приписали роман с Александром Васильевым, Максимом Галкиным. С Кириллом Туриченко якобы я взасос целовалась", — заявила телеведущая.

Айза до этого откровенно ответила на вопрос в шоу канала "Пятница!" "Детектор", считает ли она себя лучшей ведущей, чем Юлия Барановская.

"Да, я считаю, что я лучше нее, потому что я умная, образованная, начитанная, глубокая, осмысленная, осознанная и адекватная, здоровая, без вредных привычек женщина", - отметила звезда. Когда ведущий поинтересовался у Айзы ее мнением о Юлии Барановской, блогерша ответила: "Все, что я перечислила, но наоборот", - заявила бывшая жена Гуфа.

После этого Айза продолжила оскорблять экс-супругу Андрея Аршавина, обвинив ее в необразованности и невежественности.

"Она не знает ничего. Только и орет на телевидении — вот и все", — отметила Айза.

Напомним, конфликт между блогершей и Юлией Барановской разгорелся пару лет назад из-за разных мнений по поводу локдауна.



Как писал NEWSTES, ранее Барановскую затравили в Сети после слухов о ее романе с Лепсом.

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