Ольга Бузова и другие звезды потеряли десятки миллионов с закрытием Instagram

Ведущая и певица Ольга Бузова может разориться. Из года в год в Instagram (запрещен на территории РФ) рос объем рекламы, а вместе с этим увеличился доход блогеров. Однако после блокировки социальной сети звездам придется искать новые способы заработка. Сколько денег потеряют знаменитости? Тенденция последних лет показала: чтобы стать богатым не обязательно обладать профессиональными навыками или какими-либо талантами. Достаточно быть в тренде, хайпится на актуальных темах или выставлять личную жизнь напоказ. Такими способами многие известные инфлюенсеры обрели своих поклонников. А там, где есть огромная аудитория, как правило, появляется и возможность прорекламировать любой товар или услугу. К тому же, во время ежедневного общения с подписчиками, последние даже могут не заметить как становятся участниками маркетингового хода. Благодаря тесному взаимодействию блогера с пользователями Сети канал коммуникации сокращается до минимума. За это рекламодатели готовы платить огромные суммы денег. Так знаменитые пользователи обрели легкий способ заработка. Однако современные реалии диктуют свои условия. Чью же карманы заметно опустеют после блокировки Instagram?Оксана Самойлова За жизнью Оксаны Самойловой следит вся страна. На жену рэпера Джигана в Instagram подписаны более 15 миллионов человек. Почти 10 лет одна из первых российских инстамам оставалась на связи со своей аудиторией. Она ловко чередовала публикации о буднях семейной жизни с советами по уходу за кожей, путешествиями и рассказами об успехах детей. Среди постов мелькала и реклама духов, шоурумов, клиник эстетической медицины. Цена за такую услугу составляет от 600 тысяч до двух миллионов рублей. В месяц Самойлова зарабатывала около 20 миллионов! И это, не считая доходов от продажи курса личностного роста, косметики собственного бренда и одежды.Ксения Бородина Ксения Бородина, помимо официальной работы на ТВ, занимается раскруткой своего блога. У звезды «ДОМа-2» не проходит ни дня без селфи и сторис. За жизнью ведущей следят более 18 миллионов людей. Ксения подогревает интерес к своей персоне: комментариями о бывшем муже, закулисными сплетнями с телестройки. Не остается без внимания и знаменитый чат «Прачка», где близкие Бородиной обсуждают последние новости. И куда же без рекламы. К слову, некоторые посты экс-супруга Курбана Омарова размещает по бартеру. В среднем публикация товара рекламодателям в ее блоге обходится в 400 тысяч рублей. В месяц набирается вполне серьезная сумма, учитывая, что часть рекламы 39-летняя звезда телестройки размещает в сторис. За прошлый год ведущая заработала почти 91 миллион, сообщает Forbes.ru. Использует возможности личного бренда и Настя Ивлеева. Собственно, благодаря Instagram девушка из провинции стремительно обрела популярность. Из актрисы в собственных вайнах, Настя вырвалась на экраны ТВ и стала ведущей «Орла и решки». У экс-супруги рэпера Элджея сразу две страницы, на одну из которых подписаны 19 миллионов пользователей. Грех не воспользоваться такой известностью.Настя Ивлеева Настя отлично справляется с задачами, которые ставят перед ней маркетологи, заказывающие рекламу. В ответ за старания Ивлеева получает огромные суммы вознаграждений. Как известно, 31-летняя звезда берет за свои услуги не меньше одногомиллиона рублей. В год у нее выходило 35 миллионов. Как же сейчас блогер будет поддерживать роскошную жизнь, к которой так привыкла? Ольга Бузова проявила себя как настоящий трудоголик: концерты, запись песен, участие в телевизионных шоу и YouTube-проектах. Энергии 36-летней певицы хватает и на соцсети. 23 миллиона человек, которые читают артистку, видели ее в совершенно разных состояниях. Не секрет, что экс-супруга футболиста Дмитрия Тарасова не любит скрывать эмоции — то она радостно сообщает о помолвке, то плачет после слов очередного обидчика. Свою страничку Ольга неплохо использовала в качестве площадки для продвижения услуг. Конечно же, делает это исполнительница хита «Мало половин» не бесплатно. За один пост в Сети Бузова брала с предпринимателей от 350 тысяч рублей, а за 10-секундный ролик артистке платили 600 тысяч. Так, лишь с одного Instagram теледива получала в год более 55 миллионов. Ида Галич — популярная ведущая и блогер. Она создает развлекательный контент и получает за это достойный доход. Известность ей, также как и Ивлеевой, принесли так называемые вайны. Известно, чтобы проплатить публикацию на страницы Иды необходимо выложить кругленькую сумму, а именно от 500 тысяч до одного миллиона. Если подсчитать, то Instagram приносил ведущей 110 миллионов в год.