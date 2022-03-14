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Пелагея поделилась редким кадром с мамой и подросшей дочерью

Пелагея поделилась редким кадром с мамой и подросшей дочерью
Певица Пелагея выступила с большим концертом в Москве, на котором присутствовали ее мама и дочь. Пелагея является популярной исполнительницей русских народных песен и романсов. Она давно создала свою группу и гастролирует по стране. Певица также не раз становилась наставником в шоу «Голос».  У нее образовалась своя армия поклонников. А после развода с Иваном Телегиным артистка стала чаще выходить в свет, сниматься в телевизионных проектах и даже обновила гардероб. Накануне Пелагея дала концерт в Москве. Она исполнила свои любимые песни, а также новые композиции. Певица сменила несколько образов, появляясь на сцене то в брюках клеш, то в пышном платье. Поддержать ее пришли родные. Пока артистка выступала, ее дочка Таисия танцевала в зрительном зале. Малышка поддержала свою родительницу. А после выступления звезда в черном платье запечатлелась не только с пятилетней наследницей, но и своей мамой — бывшей джазовой певицей Светланой Хановой.
Пелагея с мамой и дочерью «Семья из супер-герл после концерта», — подписала фото артистка. Пелагея восхитила поклонников семейным кадром. Многие отметили, что в ее семье очень красивые женщины. «Ну бесподобная», «Какая красивая мама», «Ох, Светлана! Так молодо выглядит», «Прелестные девочки», «Вот это фото! Приятно видеть вашу маму», «А Тася просто в маму пошла», «Какие все красивые и милые», «Тася такая милая», «Вот это идиллия», — стали писать пользователи Сети.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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