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Первый геймплей Grand Theft Auto V с консолей нового поколения

Первый геймплей Grand Theft Auto V с консолей нового поколения


Официально релиз Grand Theft Auto V в оптимизированных версиях для Xbox Series X | S и Playstation 5 назначен на 15 марта. Но уже сегодня стали появляться первые видео по игре. Одно из таких видео опубликовал канал VGC — его можно видеть ниже. В ролике демонстрируется полчаса геймплея с Playstation 5 в режиме качества, с поддержкой трассировки лучей.


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В ближайшие дни можно ожидать больше роликов с геймплеем Grand Theft Auto V на Xbox Series X | S и Playstation 5, плюс подробные сравнения, которые покажут, насколько отличается версия проекта для консолей нового поколения от версий для Xbox One и Playstation 4.

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По материалам: newxboxone

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