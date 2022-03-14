Победителями Открытых всероссийских соревнований по спортивному ориентированию стали школьники из Краснодарского края

Во Всероссийском детском центре «Смена» определили победителей Открытых всероссийских соревнований школьных команд по спортивному ориентированию. Первое место заняла команда из Краснодарского края, второе место – из Волгоградской области, третье – из Тульской.

В соревнованиях принимали участие представители 32 регионов страны.

Школьники соревнуются в нескольких дисциплинах: «Кросс-выбор», «Кросс-эстафета – 2 человека», «Маркированная трасса», «Кросс-эстафета – 3 человека». Используя карту и компас, команды должны быстрее остальных преодолеть маршрут на незнакомой местности через фиксированные контрольные пункты.

Медали в личном зачёте юные спортсмены разыграли ещё в первый день соревнований. Первое место в разных возрастных категориях завоевали Ульяна Моисеева (Республика Мордовия), Варвара Бондарь и Егор Зузов (Краснодарский край), Артём Панов (Свердловская область).

Победители и призёры командных соревнований получили кубки, медали и дипломы. Памятные свидетельства и сувениры вручили всем участникам соревнований.

Всероссийские соревнования школьников по спортивному ориентированию проходили в ВДЦ «Смена» с 8 по 14 марта. В них приняли участие свыше 400 школьников в возрасте от 14 до 17 лет.