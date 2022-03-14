Полчаса геймплея Eiyuden Chronicle: Rising, игра будет в Game Pass в день релиза





Весной этого года на Xbox One, Xbox Series X | S и других игровых платформах состоится релиз Eiyuden Chronicle: Rising. Это ARPG с уникальным визуальным стилем, которая издается командой 505 Games.

Портал IGN опубликовал почти полчаса геймплея Eiyuden Chronicle: Rising, который записан менеджером по связям с общественностью из 505 Games Стивеном Таковски. В видео демонстрируются некоторые элементы обучения, различные игровые механики и множество локаций.

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Напомним, сразу после релиза игра Eiyuden Chronicle: Rising будет добавлена в Game Pass. Пока точной даты релиза у проекта нет.