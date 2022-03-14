Полевки скашивают траву, чтобы не стать жертвой хищных птиц

Вадим Карасев

Согласно новому исследованию, полевки Брандта уничтожают высокую траву вокруг своих нор, чтобы избежать нападений хищных птиц.

Полевки Брандта (Lasiopodomys brandtii) живут в Монголии, на северо-востоке Китая и в Забайкальском крае России. Их длина достигает 15 сантиметров, еще до 3,5 сантиметров приходится на хвост. Полевки Брандта живут в степях и питаются как корнями, так и надземными частями растений. Селятся они колониями, создавая разветвленные норы с многочисленными жилыми камерами и кладовыми. Перед зимой они создают обильные пищевые запасы. Полевка была открыта географом и зоологом Густавом Радде во время его экспедиции по Восточной Сибири в 1850-х годах и была им названа в честь коллеги Федора (Фридриха) Брандта.

Среди естественных врагов полевок Брандта — хищные птицы из рода сорокопутов (Lanuis). Группа ученых из Китая, Великобритании и США заметила, что полевки в окрестностях своих нор срезают зубами высокую траву — блестящий ковыль (Achnatherum splendens). Они не едят ковыль и не затаскивают его стебли в норы, а просто бросают на землю, поддерживая участок в таком состоянии. По словам ученых, отсутствие высокой травы позволяет полевкам Брандта осматривать небо и вовремя замечать приближение хищника. Также исследователи отмечают обыкновение сорокопутов садиться на ветки и стебли кустарников и высоких трав, высматривая добычу, такую как грызуны, ящерицы и крупные насекомые. Хранят они свою пищу, насаживая добычу на шип или стебель. Отсутвие высокого ковыля лишает сорокопутов такой возможности.

«Отсутствие ковыля ведет к меньшему количеству посещений сорокопутами, которые, по-видимому, считают участки со скошенной травой плохими охотничьими угодьями. Подобная деятельность требует от полевок больших затрат энергии, поэтому стрижка травы должна значительно повысить их шансы на выживание», — говорит Дирк Сандерс из Эксетерского университета.

Когда зоологи закрывали участки степи сетями и опасность с воздуха исчезала, полевки вскоре переставали следить за высотой травы. «Иногда мы недооцениваем способность диких животных реагировать на изменения в окружающей среде, — говорит Дирк Сандерс. — В этом случае полевки смогли изменить свое поведение в ответ на удаление хищников. Наши результаты напоминают, что виды демонстрируют замечательную адаптацию. Это также подчеркивает, что потеря даже одного вида в пищевой цепи может привести к неожиданным изменениям во всей среде обитания».

Исследование опубликовано в журнале Current Biology.