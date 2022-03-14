Полевки скашивают траву, чтобы не стать жертвой хищных птиц
Согласно новому исследованию, полевки Брандта уничтожают высокую траву вокруг своих нор, чтобы избежать нападений хищных птиц.
Полевки Брандта (Lasiopodomys brandtii) живут в Монголии, на северо-востоке Китая и в Забайкальском крае России. Их длина достигает 15 сантиметров, еще до 3,5 сантиметров приходится на хвост. Полевки Брандта живут в степях и питаются как корнями, так и надземными частями растений. Селятся они колониями, создавая разветвленные норы с многочисленными жилыми камерами и кладовыми. Перед зимой они создают обильные пищевые запасы. Полевка была открыта географом и зоологом Густавом Радде во время его экспедиции по Восточной Сибири в 1850-х годах и была им названа в честь коллеги Федора (Фридриха) Брандта.
Среди естественных врагов полевок Брандта — хищные птицы из рода сорокопутов (Lanuis). Группа ученых из Китая, Великобритании и США заметила, что полевки в окрестностях своих нор срезают зубами высокую траву — блестящий ковыль (Achnatherum splendens). Они не едят ковыль и не затаскивают его стебли в норы, а просто бросают на землю, поддерживая участок в таком состоянии. По словам ученых, отсутствие высокой травы позволяет полевкам Брандта осматривать небо и вовремя замечать приближение хищника. Также исследователи отмечают обыкновение сорокопутов садиться на ветки и стебли кустарников и высоких трав, высматривая добычу, такую как грызуны, ящерицы и крупные насекомые. Хранят они свою пищу, насаживая добычу на шип или стебель. Отсутвие высокого ковыля лишает сорокопутов такой возможности.
«Отсутствие ковыля ведет к меньшему количеству посещений сорокопутами, которые, по-видимому, считают участки со скошенной травой плохими охотничьими угодьями. Подобная деятельность требует от полевок больших затрат энергии, поэтому стрижка травы должна значительно повысить их шансы на выживание», — говорит Дирк Сандерс из Эксетерского университета.
Когда зоологи закрывали участки степи сетями и опасность с воздуха исчезала, полевки вскоре переставали следить за высотой травы. «Иногда мы недооцениваем способность диких животных реагировать на изменения в окружающей среде, — говорит Дирк Сандерс. — В этом случае полевки смогли изменить свое поведение в ответ на удаление хищников. Наши результаты напоминают, что виды демонстрируют замечательную адаптацию. Это также подчеркивает, что потеря даже одного вида в пищевой цепи может привести к неожиданным изменениям во всей среде обитания».
Исследование опубликовано в журнале Current Biology.