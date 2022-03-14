Продолжается приём заявок на Всероссийский творческий конкурс «На защите мира»

9 марта стартовал Всероссийский творческий конкурс «На защите мира», который проводит «Юнармия» при поддержке Минпросвещения России, сообщает пресс-служба ведомства.

Участниками могут стать школьники и студенты колледжей в возрасте от 8 до 17 лет. Им необходимо до 8 апреля представить творческую работу по одной из номинаций:

– «Рисунок»;

– «Плакат»;

– «Стихи»;

– «Песни»;

– «Видеоролик».

Работы ребят публикуются на их личных страницах в социальной сети «ВКонтакте» с официальными хештегами конкурса #НаЗащитеМира, #Юнармия, а также направляются вместе с заявкой и согласием на обработку персональных данных участника конкурса на электронную почту [email protected]

Дополнительная информация о проведении конкурса размещена на официальном сайте «Юнармии».