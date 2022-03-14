Продолжается приём заявок на Всероссийский творческий конкурс «На защите мира»
9 марта стартовал Всероссийский творческий конкурс «На защите мира», который проводит «Юнармия» при поддержке Минпросвещения России, сообщает пресс-служба ведомства.
Участниками могут стать школьники и студенты колледжей в возрасте от 8 до 17 лет. Им необходимо до 8 апреля представить творческую работу по одной из номинаций:
– «Рисунок»;
– «Плакат»;
– «Стихи»;
– «Песни»;
– «Видеоролик».
Работы ребят публикуются на их личных страницах в социальной сети «ВКонтакте» с официальными хештегами конкурса #НаЗащитеМира, #Юнармия, а также направляются вместе с заявкой и согласием на обработку персональных данных участника конкурса на электронную почту [email protected]
Дополнительная информация о проведении конкурса размещена на официальном сайте «Юнармии».