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Роза Сябитова изобразила Фрекен Бок в ванной своего особняка

Роза Сябитова изобразила Фрекен Бок в ванной своего особняка
Ведущая «Давай поженимся!», Роза Сябитова начала осваивать телеграм и уже опубликовала первое забавное фото. Предстоящая 14 марта блокировка инстаграма заставила многих отечественных звезд зашевелиться и начать развивать другие социальные сети. Пока в топе популярности – телеграм и «ВКонтакте», часть знаменитостей вспомнила про «Одноклассники». Роза Сябитова тоже пригласила свою аудиторию в телеграм. Ведущая «Давай поженимся!» призналась, что мало понимает в этой площадке, поэтому начала с забавной фотографии.
Роза Сябитова В образе Фрекен Бок из советского мультика Роза Сябитова запечатлелась в собственной ванной комнате, делая вид, что беседует по лейке душа. «Простите! Я как Фрекен Бок только начинаю осваивать телеграмм. Хорошего вечера», — написала телесваха под фото.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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