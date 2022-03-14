Роза Сябитова изобразила Фрекен Бок в ванной своего особняка

Ведущая «Давай поженимся!», Роза Сябитова начала осваивать телеграм и уже опубликовала первое забавное фото. Предстоящая 14 марта блокировка инстаграма заставила многих отечественных звезд зашевелиться и начать развивать другие социальные сети. Пока в топе популярности – телеграм и «ВКонтакте», часть знаменитостей вспомнила про «Одноклассники». Роза Сябитова тоже пригласила свою аудиторию в телеграм. Ведущая «Давай поженимся!» призналась, что мало понимает в этой площадке, поэтому начала с забавной фотографии.Роза Сябитова В образе Фрекен Бок из советского мультика Роза Сябитова запечатлелась в собственной ванной комнате, делая вид, что беседует по лейке душа. «Простите! Я как Фрекен Бок только начинаю осваивать телеграмм. Хорошего вечера», — написала телесваха под фото.