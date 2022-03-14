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RPG с открытым миром Flintlock: The Siege of Dawn добавят в Game Pass в день релиза

RPG с открытым миром Flintlock: The Siege of Dawn добавят в Game Pass в день релиза


Студия A44, которая известна по проекту Ashen, анонсировала свою новую игру — Flintlock: The Siege of Dawn. Представленный проект гораздо более амбициозен, чем их первая игра, что можно видеть даже по дебютному трейлеру, который представлен ниже.

Flintlock: The Siege of Dawn — это RPG в открытом мире, в которой предстоит противостоять нежити. Вот как проект описывают разработчики:

Дверь в загробную жизнь была открыта, позволяя армии нежити старого бога сбежать. Присоединяйтесь к Нор Ванек, члену коалиционной армии, и ее мистическому спутнику Энки, странному одаренному магическими силами, в их личной вендетте против богов.

Заявлен большой игровой мир и разнообразные локации — «пески пустыни, пещерные руины и высокие города, наполненные тайнами». Релиз игры Flintlock: The Siege of Dawn состоится в 2022 году, пока без точной даты. Сразу после релиза она будет добавлена в Game Pass.


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По материалам: newxboxone

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