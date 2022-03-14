Самые главные уязвимые точки Львов

Вадим Карасев

Уязвимые точки есть у всех, даже у самых сильных людей. Львы кажутся сильными, но у них тоже есть слабости. Именно об этих слабостях рассказали астрологи. Также они дали Львам советы о том, как стать лучше.

Львы могут достигать любой цели. Для этого им просто нужно начать избавление от того, что описано далее. Важно просто начать, а дальше все пойдет как по маслу. Львы могут изменить свою судьбу, но сначала им нужно изменить себя.

Любовь к прошлому

Львы сентиментальны, хотя по ним так сразу и не скажешь. Эти люди любят вспоминать прошлое, поэтому хранят все фотографии, все видеозаписи. Они порой очень боятся порвать связь с прошлым, но время от времени это просто необходимо делать. Львы нередко просто не могут отказаться от общения с тем или иным человеком, просто потому, что они считают, что это важно. Если они не будут избавляться от лишних связей, их жизнь станет пристанищем дурных мыслей.

Любовь к лести

Львы крайне тщеславны, поэтому их можно приручить простыми комплиментами. В такие минуты важно включать голову, потому что люди могут быть очень хитрыми, используя комплименты для манипуляций. Львам нужно научиться отличать ложь от правды, а также научиться объективно смотреть на себя со стороны.

Неумение контролировать свои желания

Первая опасность, с которой связан этот факт, — лишние траты. Львы не могут побороть своё «хочу», поэтому тратят деньги налево и направо, разбрасываясь зарплатой. Им нужен человек, который будет вовремя их одергивать и просить успокоить пыл. Львы порой становятся настоящими шопоголиками, которые не в силах остановить поток своих «хочу».

Вторая проблема неконтролируемых желаний просматривается в любовной сфере. Львы быстро влюбляются и не могут остановить поток чувств, поэтому порой быстро остывают. Также бывает и другая ситуация — когда Львы влюбляются, но не получают ответной реакции, из-за чего впадают в депрессию. Этим людям нужно держать свои чувства под контролем.

Комплексы

Многие подумают, что это невозможно, ведь Львы уверены в себе и всегда демонстрируют всем только свои лучшие качества, но это не совсем так. Львы просто не показывают своих страхов. Их комплексы сидят глубоко. Эти люди ничего о них не говорят, поэтому вы никогда ни о чем не догадаетесь, пока не узнаете Львам максимально хорошо.

Болезненное восприятие критики

Львы ненавидят, когда над ними подшучивают, принижают их достоинство. Эти люди не терпят неуважения к себе и очень бурно воспринимают любую критику — даже самую объективную. Из-за этого с ними часто никто не хочет общаться. Это очень непросто, но Львам необходимо уяснить одну вещь — они тоже делают ошибки. Каждый человек может оступиться. Если кто-то искренне хочет помочь, не нужно обижаться на этого человека. Если же кому-то хочется их уязвить, Львам лучше просто не обращать внимание. Перестроиться будет непросто, но это сделать нужно как можно быстрее, потому что слишком сильная реакция приводит к нервным срывам.

Эгоизм

Львы нередко думают только о себе. Это не всегда плохо, но тут, как и в других ситуациях, описанных выше, нужна умеренность. Излишняя любовь к самим себе может отталкивать окружающих. Если самолюбие будет в норме, это, наоборот, сыграет только в лучшую сторону.