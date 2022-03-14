Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Саша Савельева вызвала скорую своему сыну

Саша Савельева вызвала скорую своему сыну
Певица Саша Савельева рассказала, что крошка сын Леон начал задыхаться.   Артистка попала в ситуацию, которой боится любая мама: её сын начал внезапно задыхаться. У Леона случился приступ ложного крупа — острое воспаление дыхательных путей. Это состояние требует немедленного вызова «скорой». Артистка, к счастью, вовремя успела обратиться к врачам. Певица рассказала, что страшно испугалась за жизнь своего ребенка. Как это чаще всего и бывает, болезнь застала родителей врасплох. По словам артистки, всё случилось ночью, но, несмотря на это, медики быстро приехали в её дом.
Саша Савельева «Ночка была огонь. У Леона был ложный круп. Мы перепугались страшно. Лающий кашель, затруднённое дыхание. Скорая быстро приехала, Слава Богу, помогли», — рассказала Савельева в Сети. Хотя ребенок певицы сейчас она в безопасности, артистка сильно переживает из-за случившегося. «Бросает в ледяной пот», — говорит Саша. Сама Савельева, между прочим, последний месяц тоже часто встречается с врачами. Всё из-за того, что в январе она серьезно повредила руку. Восстановление заняло гораздо больше времени, чем рассчитывала артистка. Ей пришлось проходить дополнительные процедуры для более быстрой реабилитации: лечение током и болезненные уколы. Кстати, травму Саша получила во время семейного отдыха, пытаясь уберечь от падения со снегохода своего сына.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Продолжается приём заявок на Всероссийский творческий конкурс «На защите мира»
Продолжается приём заявок на Всероссийский творческий конкурс «На
Сериалу Halo устроили фантастическую рекламу при помощи дронов
Сериалу Halo устроили фантастическую рекламу при помощи дронов
Первый геймплей Grand Theft Auto V с консолей нового поколения
Первый геймплей Grand Theft Auto V с консолей нового поколения
Максим Галкин решил ответить на обвинения поклонников
Максим Галкин решил ответить на обвинения поклонников
Саша Савельева вызвала скорую своему сыну
Саша Савельева вызвала скорую своему сыну
"Все упиралось в финансы": бывшая девушка Тома Хаоса раскрыла причину его депрессии
"Все упиралось в финансы": бывшая девушка Тома Хаоса
В России появятся колледжи креативных индустрий
В России появятся колледжи креативных индустрий
Власти предложили ввести для ушедших из России компаний налог "на возвращение"
Власти предложили ввести для ушедших из России компаний налог
Ксения Собчак высказалась о россиянах
Ксения Собчак высказалась о россиянах
Федор Бондарчук заявил, что Кристине Асмус нравиться раздеваться
Федор Бондарчук заявил, что Кристине Асмус нравиться раздеваться
Игры студий Xbox занимают не больше 20% от общей стоимости в Game Pass
Игры студий Xbox занимают не больше 20% от общей стоимости в Game Pass
Tiny Tina’s Wonderlands получит полный кроссплатформенный мультиплеер на старте
Tiny Tina’s Wonderlands получит полный кроссплатформенный мультиплеер

Топ на сегодня

Максим Галкин после долгого перерыва обратился к поклонникам
Максим Галкин после долгого перерыва обратился к поклонникам
Татьяна Брухунова и Евгений Петросян отмечают двойной праздник
Татьяна Брухунова и Евгений Петросян отмечают двойной праздник
Ikai выйдет на Xbox одновременно с другими платформами
Ikai выйдет на Xbox одновременно с другими платформами
Чернышенко: "Биржа импортозамещения" наладит взаимодействие между производителями и заказчиками
Чернышенко: "Биржа импортозамещения" наладит взаимодействие
Ксения Бородина возмущена поведением блогеров
Ксения Бородина возмущена поведением блогеров

Еще по теме

Саша Савельева призналась, что получила травму
Саша Савельева спасла сыну жизнь
Саша Савельева показала большой живот и высказалась о втором ребенке
Саша Савельева рассказала о второй беременности