Саша Савельева вызвала скорую своему сыну

Певица Саша Савельева рассказала, что крошка сын Леон начал задыхаться. Артистка попала в ситуацию, которой боится любая мама: её сын начал внезапно задыхаться. У Леона случился приступ ложного крупа — острое воспаление дыхательных путей. Это состояние требует немедленного вызова «скорой». Артистка, к счастью, вовремя успела обратиться к врачам. Певица рассказала, что страшно испугалась за жизнь своего ребенка. Как это чаще всего и бывает, болезнь застала родителей врасплох. По словам артистки, всё случилось ночью, но, несмотря на это, медики быстро приехали в её дом.Саша Савельева «Ночка была огонь. У Леона был ложный круп. Мы перепугались страшно. Лающий кашель, затруднённое дыхание. Скорая быстро приехала, Слава Богу, помогли», — рассказала Савельева в Сети. Хотя ребенок певицы сейчас она в безопасности, артистка сильно переживает из-за случившегося. «Бросает в ледяной пот», — говорит Саша. Сама Савельева, между прочим, последний месяц тоже часто встречается с врачами. Всё из-за того, что в январе она серьезно повредила руку. Восстановление заняло гораздо больше времени, чем рассчитывала артистка. Ей пришлось проходить дополнительные процедуры для более быстрой реабилитации: лечение током и болезненные уколы. Кстати, травму Саша получила во время семейного отдыха, пытаясь уберечь от падения со снегохода своего сына.