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Сериалу Halo устроили фантастическую рекламу при помощи дронов

Сериалу Halo устроили фантастическую рекламу при помощи дронов


Сериал Halo станет доступен уже на следующей неделе — его релиз запланирован на 24 марта. На данный момент предполагается, что в день релиза он станет доступен и в России с русской озвучкой.

В Америке активно идет рекламная кампания сериала Halo, в том числе с помощью довольно необычных инструментов. В сети появились фото рекламы сериала Halo от Paramount+, которая была организована в ночном небе при помощи дронов. Ниже можно посмотреть, как это выглядело.




Напомним, что сериал Halo уже готовы продлить на второй сезон, хотя съемки его еще не начались. Сами создатели сериала говорят, что он может прийтись по вкусу не всем игрокам. Режиссёр Отто Батхёрст заявил следующее о сериале:

Зрители увидят не то, что они ожидали. И, надеюсь, большая часть [поклонников Halo] оценит результат. Но я уверен, что у некоторых он может вызвать недовольство.

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По материалам: newxboxone

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