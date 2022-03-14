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Школьникам, прибывшим из ДНР и ЛНР, выдадут аттестаты по итогам текущей успеваемости

Школьникам, прибывшим из ДНР и ЛНР, выдадут аттестаты по итогам текущей успеваемости

Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил о мерах, которые обеспечат максимальный комфорт при вхождении в систему российского образования детям, прибывшим из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, сообщает Минпросвещения России.

С 28 февраля во всех регионах приехавшие ребята включены в учебный процесс и обеспечены всем необходимым. Всего с начала временной эвакуации 41 регион России принял более 13 тысяч детей в образовательные учреждения.

Во всех регионах ведётся прямая работа с родителями. Острые вопросы, такие как устройство в детские сады, колледжи, организации детского отдыха, решаются системно и быстро, непосредственно на месте. Минпросвещения России в этой работе поддерживает Общероссийский народный фронт и партия «Единая Россия».

«Ещё одна важнейшая тема – это вопросы итоговой аттестации детей. Да, тут много нюансов. Но приоритет очевиден. Совместно с Рособрнадзором мы приняли решение выдать приехавшим ребятам аттестаты по итогам текущей успеваемости», – сказал Сергей Кравцов.

# Общество
По материалам: edu.ru

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