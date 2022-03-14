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Сравнение графики в Grand Theft Auto V на Xbox Series X и Xbox One

Сравнение графики в Grand Theft Auto V на Xbox Series X и Xbox One


15 марта выходит в релиз обновленная версия Grand Theft Auto V для Xbox Series X | S и Playstation 5. Обновление не является бесплатным, поэтому многие игроки с приставками Xbox One задумываются, стоит ли оно того. Никакого нового контента обновленная версия Grand Theft Auto V не содержит, и улучшения касаются только технических аспектов игры.

Сегодня в сети стали появляться первые сравнения Grand Theft Auto V на Xbox One и Xbox Series X, одно из таких видео можно посмотреть ниже. В ролике демонстрируются различные моменты из игры, в сравнении на двух консолях. Отметим, что выбран режим качества на Xbox Series X, с поддержкой трассировки лучей.


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Вероятно, в ближайшие дни должны появиться подробные разборы технического состояния Grand Theft Auto V на новых консолях от мастодонтов жанра, вроде Digital Foundry.

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По материалам: newxboxone

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Сравнение графики в Grand Theft Auto V на Xbox Series X и Xbox One
Сравнение графики в Grand Theft Auto V на Xbox Series X и Xbox One
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