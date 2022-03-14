Сравнение графики в Grand Theft Auto V на Xbox Series X и Xbox One





15 марта выходит в релиз обновленная версия Grand Theft Auto V для Xbox Series X | S и Playstation 5. Обновление не является бесплатным, поэтому многие игроки с приставками Xbox One задумываются, стоит ли оно того. Никакого нового контента обновленная версия Grand Theft Auto V не содержит, и улучшения касаются только технических аспектов игры.

Сегодня в сети стали появляться первые сравнения Grand Theft Auto V на Xbox One и Xbox Series X, одно из таких видео можно посмотреть ниже. В ролике демонстрируются различные моменты из игры, в сравнении на двух консолях. Отметим, что выбран режим качества на Xbox Series X, с поддержкой трассировки лучей.

Watch this video on YouTube

Вероятно, в ближайшие дни должны появиться подробные разборы технического состояния Grand Theft Auto V на новых консолях от мастодонтов жанра, вроде Digital Foundry.