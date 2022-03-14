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Стас Пьеха высказался о закрытии инстаграм

Стас Пьеха высказался о закрытии инстаграм
Певец Стас Пьеха ни капельки не расстроен закрытием популярной сети. Поклонники 41-летнего Стаса Пьехи огорчены. За столько лет они привыкли к тому, что музыкант практически каждый день радует их чем-то в социальных сетях. Но обстоятельства внесли свои коррективы. «Инстраграм» в России был заблокирован из-за призывов к насилию. «Нам необходимо обеспечить психологическое здоровье граждан, в первую очередь детей и подростков, защитить их от травли и оскорблений в сети», – пояснил Роскомнадзор. Артисты, как и их фанаты, подготовились к уходу из популярного для коммуникаций и бизнеса ресурса. «Все стихи сохранил, много хорошего вспомнил, листая ленту, немного взгрустнул и пойду дальше жить!» – пообещал музыкант.
Стас Пьеха Но пока он рад, что ничего не будет постить – эдакий детокс от соцсетей. «Мне на руку временная пауза, нужно определиться как мне, аналоговому человеку, сесть в нужный вагон и выбрать нужное направление, – пояснил внук Эдиты Пьехи. – Особенно сильно хочется заниматься фондом и медициной (у него есть наркологическая клиника для лечения и реабилитации зависимых – Прим. ред.), насколько это возможно – разберемся и усиленно продолжим. Нет, начну по серьезке, пожалуй!» «Петь тоже буду, – пообещал талантливый Стас. – Хотя и испытываю очень противоречивые чувства к той музыке, которая сейчас имеет успех. Мы с ней не совпадаем, а компромиссы порядком надоели». Вероятно, он прав. Надо продолжать жить, искать себя, творить. И не думать про уход. Ведь на «Инстаграме» свет клином не сошелся!
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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