Тест: Если бы вы были диктатором, то каким именно?

Психологи поговаривают, что диктатор живет практически в каждом из нас.

Но, как известно, диктатор диктатору рознь.

Можно быть беспощадным и невыносимым, а можно своевольничать и командовать всеми так, что никто и не заметит.

Скорее отвечайте на вопросы нашего теста и узнаете, какой вы диктатор...

1. Допустим, вы собираетесь открыть свой бизнес, и вас посетила гениальная мысль. Правда, не совсем посетила, вы слышали её от хорошего знакомого - что будете делать?

2. Представьте такую ситуацию. Сидите вы в офисе, внезапно над вашим столом нависает кто-то более старший по должности и начинает требовать отчета и разъяснений, касающихся вашей деятельности. Реакция?

3. После классной прогулки вы с друзьями очень проголодались. Все хотят китайского фастфуда, и только вы безумно хотите шавермы. Как поступите?

4. Вам необходимо принять важное решение относительно одного вопроса. Для решения этого самого вопроса у вас есть три выхода, один из которых вам абсолютно не нравится. Что сделаете?

5. Вы только что познакомились с другом своего друга, вы находитесь далеко от дома, и тут он предлагает вам остаться на ночь у него. Останетесь?

6. Вы страшно голодны, открываете холодильник, зная, что там ничего нет, а там внезапно... еда!

7. Вам нужно на собеседование, а своих белых рубашек нет. Есть только у старшего брата, а он, скорее всего, вечером отправится на деловую встречу. Как будете выходить из ситуации?

8. И последний вопрос. Представьте, что сегодня весь мир в вашей власти. Какой из этих вариантов используете?

Вы могли бы быть Гитлером!

Вы могли бы быть Наполеоном!

Вы могли бы быть Цезарем!

Диктатор из вас не выйдет!

Без его разрешения никак, надо встретиться и пообщатьсяПредложу ему открыть бизнес вместе, идея-то все-таки егоМысль? Какая такая мысль? Он что, патент получил? Было ваше, стало нашеЯ ему, конечно, сообщу обо всем, но как-нибудь вскользь, между делом и спустя какое-то время, а то тут еще столько всего утрясти надоСпокойно отчитаюсь о проделанной работе, а что делать?Улыбнусь ему и постараюсь убедить, что все под контролемСкажу ему, что мне не нравится данная ситуация, ведь он не является моим непосредственным руководителемДля начала нужно с руками разобраться (а то трясутся), а там уж посмотримНельзя быть эгоистом и думать только о себе, китайцы так китайцыХочу шаверму, а потому попробую всех убедить, что она круче китайского фастфудаСпрошу, есть ли желающие съесть шаверму. Если есть, то мы с ними съедим её, а те другие пусть едят китайский фастфудДа не вопрос. Пусть они едят свой китайские фастфуд, а я быстренько схожу за шавермой, потом встретимся сноваВ таком случае есть только два выходаМне нужно посоветоваться с народом, это и есть демократияПостараюсь всех убедить, что третий вариант не вариантЯ уже принял решение, поэтому все эти выходы-альтернативы не имеют значенияЯ даже не знаю толком, кто он такой. Нет, попробую добраться до домаКруто! Конечно, останусь, а то до дома только к утру доберусьПо логике, конечно, следует остаться. Но я постараюсь не доставлять ему каких-либо неудобств, посплю и уйдуПозвоню нашему общему другу. Пусть он тоже придет, так я буду чувствовать себя комфортнееСупер! Я как раз очень голоден(-на)Немного подожду членов семьи, вдруг это они не для меня приготовилиНачну есть, а когда домашние придут, разберемся (если что, поделюсь с ними)Не трону, а то вдруг вечером гости придут, и это все для нихКуплю какую-нибудь дешевуюВозьму рубашку брата, мое собеседование важнееЗахвачу с собой рубашку брата, надену на собеседование, а после него переоденусь в туалете 😉Позвоню брату и попрошу разрешенияУвеличу число запретов: люди не всегда понимают, что правильно, а что нетУменьшу число запретов: пусть люди сами принимают собственные решения

Эта статья создана пользователем Онедио. Со стороны редакции изменений не было. Вы тоже можете создавать свои статьи на нашем сайте.