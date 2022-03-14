Тест: Если бы вы были диктатором, то каким именно?
Сегодня, 17:30
Психологи поговаривают, что диктатор живет практически в каждом из нас.
Но, как известно, диктатор диктатору рознь.
Можно быть беспощадным и невыносимым, а можно своевольничать и командовать всеми так, что никто и не заметит.
Скорее отвечайте на вопросы нашего теста и узнаете, какой вы диктатор...
1. Допустим, вы собираетесь открыть свой бизнес, и вас посетила гениальная мысль. Правда, не совсем посетила, вы слышали её от хорошего знакомого - что будете делать?
Без его разрешения никак, надо встретиться и пообщаться
Предложу ему открыть бизнес вместе, идея-то все-таки его
Мысль? Какая такая мысль? Он что, патент получил? Было ваше, стало наше
Я ему, конечно, сообщу обо всем, но как-нибудь вскользь, между делом и спустя какое-то время, а то тут еще столько всего утрясти надо
2. Представьте такую ситуацию. Сидите вы в офисе, внезапно над вашим столом нависает кто-то более старший по должности и начинает требовать отчета и разъяснений, касающихся вашей деятельности. Реакция?
Спокойно отчитаюсь о проделанной работе, а что делать?
Улыбнусь ему и постараюсь убедить, что все под контролем
Скажу ему, что мне не нравится данная ситуация, ведь он не является моим непосредственным руководителем
Для начала нужно с руками разобраться (а то трясутся), а там уж посмотрим
3. После классной прогулки вы с друзьями очень проголодались. Все хотят китайского фастфуда, и только вы безумно хотите шавермы. Как поступите?
Нельзя быть эгоистом и думать только о себе, китайцы так китайцы
Хочу шаверму, а потому попробую всех убедить, что она круче китайского фастфуда
Спрошу, есть ли желающие съесть шаверму. Если есть, то мы с ними съедим её, а те другие пусть едят китайский фастфуд
Да не вопрос. Пусть они едят свой китайские фастфуд, а я быстренько схожу за шавермой, потом встретимся снова
4. Вам необходимо принять важное решение относительно одного вопроса. Для решения этого самого вопроса у вас есть три выхода, один из которых вам абсолютно не нравится. Что сделаете?
В таком случае есть только два выхода
Мне нужно посоветоваться с народом, это и есть демократия
Постараюсь всех убедить, что третий вариант не вариант
Я уже принял решение, поэтому все эти выходы-альтернативы не имеют значения
5. Вы только что познакомились с другом своего друга, вы находитесь далеко от дома, и тут он предлагает вам остаться на ночь у него. Останетесь?
Я даже не знаю толком, кто он такой. Нет, попробую добраться до дома
Круто! Конечно, останусь, а то до дома только к утру доберусь
По логике, конечно, следует остаться. Но я постараюсь не доставлять ему каких-либо неудобств, посплю и уйду
Позвоню нашему общему другу. Пусть он тоже придет, так я буду чувствовать себя комфортнее
6. Вы страшно голодны, открываете холодильник, зная, что там ничего нет, а там внезапно... еда!
Супер! Я как раз очень голоден(-на)
Немного подожду членов семьи, вдруг это они не для меня приготовили
Начну есть, а когда домашние придут, разберемся (если что, поделюсь с ними)
Не трону, а то вдруг вечером гости придут, и это все для них
7. Вам нужно на собеседование, а своих белых рубашек нет. Есть только у старшего брата, а он, скорее всего, вечером отправится на деловую встречу. Как будете выходить из ситуации?
Куплю какую-нибудь дешевую
Возьму рубашку брата, мое собеседование важнее
Захвачу с собой рубашку брата, надену на собеседование, а после него переоденусь в туалете 😉
Позвоню брату и попрошу разрешения
8. И последний вопрос. Представьте, что сегодня весь мир в вашей власти. Какой из этих вариантов используете?
Увеличу число запретов: люди не всегда понимают, что правильно, а что нет
Уменьшу число запретов: пусть люди сами принимают собственные решения
Вы могли бы быть Гитлером!
Вы могли бы быть Наполеоном!
Вы могли бы быть Цезарем!
Диктатор из вас не выйдет!
Эта статья создана пользователем Онедио. Со стороны редакции изменений не было. Вы тоже можете создавать свои статьи на нашем сайте.
По материалам: Юмор