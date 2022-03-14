Tiny Tina’s Wonderlands получит полный кроссплатформенный мультиплеер на старте





Релиз Tiny Tina’s Wonderlands состоится уже на следующей неделе — 25 марта 2022 года. Игра должна понравиться поклонникам Borderlands, плюс она рассчитана на новую аудиторию игроков. Сам по себе проект приближен к тому, что можно было видеть в DLC Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep для Borderlands 2, но новая игра будет гораздо более масштабной.

Разработчики Tiny Tina’s Wonderlands в лице главы Gearbox Рэнди Питчфорда сообщили, что на старте проект получит полный кроссплатформенный мультиплеер. Игроки с приставок Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC смогут играть в Tiny Tina’s Wonderlands.

Tiny Tina’s Wonderlands will ship on March 25 with full cross play for all platforms at launch, including PlayStation. Incredible work from the engineers at Gearbox Software with thanks to our partners at 2k Games and 1st parties, including Sony, for working together on this. pic.twitter.com/J1SV7HgnhW — Randy Pitchford (@DuvalMagic) March 13, 2022



Напомним, ранее разработчики Tiny Tina’s Wonderlands рассказали о том, чем можно будет заняться в игре после завершению основной сюжетной кампании.