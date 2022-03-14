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Tiny Tina’s Wonderlands получит полный кроссплатформенный мультиплеер на старте

Tiny Tina’s Wonderlands получит полный кроссплатформенный мультиплеер на старте


Релиз Tiny Tina’s Wonderlands состоится уже на следующей неделе — 25 марта 2022 года. Игра должна понравиться поклонникам Borderlands, плюс она рассчитана на новую аудиторию игроков. Сам по себе проект приближен к тому, что можно было видеть в DLC Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep для Borderlands 2, но новая игра будет гораздо более масштабной.

Разработчики Tiny Tina’s Wonderlands в лице главы Gearbox Рэнди Питчфорда сообщили, что на старте проект получит полный кроссплатформенный мультиплеер. Игроки с приставок Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC смогут играть в Tiny Tina’s Wonderlands.


Напомним, ранее разработчики Tiny Tina’s Wonderlands рассказали о том, чем можно будет заняться в игре после завершению основной сюжетной кампании.

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По материалам: newxboxone

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