Трусова: "Не могу после Олимпиады выступать. Мне очень сложно отойти"
17-летняя Александра Трусова призналась, что до сих пор не может отойти после Олимпиады-2022 в Пекине, на которой она смогла завоевать лишь серебро.
Знаменитая фигуристка рассказала, почему не сможет выступить в Саранске на грядущем Кубке Первого канала.
"Наверное, я не могу после Олимпиады пока выступать. Мне очень сложно, наверное, отойти и по новой начать выступать. Поэтому хочу немножко подождать", - заявила Трусова ТАСС.
Тем не менее, спортсменка не исключает, что когда-нибудь поедет на Олимпиаду во второй раз.
Серебряный призер Олимпиады в Пекине хочет попробовать себя в будущем в качестве тренера.
"В любом случае это будет как-то связано с фигурным катанием. Сначала шоу, наверное, потом, может быть, попробую тренировать. Пока такого, чтобы прямо решила, нет", - отметила звезда.
В прошлом году Александра Трусова окончила школу. "Наверное, я буду поступать на тренера, а дальше посмотрим", - заявила фигуристка, уточнив, что планирует поступать в Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФК).
Напомним, у российской фигуристки Александры Трусовой случилась истерика из-за того, что она не смогла выиграть золото. Спортсменка заняла второе место, несмотря на исполнение пяти четверных прыжков впервые в истории фигурного катания на Олимпийских играх.
"Ненавижу всех! Ненавижу! Не хочу ничего больше делать в фигурке, никогда в жизни! Никогда, я ненавижу этот спорт! Ненавижу ее, ненавижу все это! Никогда больше не выйду на лед! Никогда! Я ненавижу! Это невозможно, так нельзя! Так нельзя.У всех есть золотая медаль, у всех! А у меня нет! Ненавижу, ненавижу, я ненавижу! Больше никогда!", - расплакалась Трусова.
Фигуристка чисто откатала произвольную программу, но из-за падения в короткой программе, не добрала нужное количество баллов. Её оценка в 177,13 баллов - самая высокая среди всех спортсменок, кто выходил за этот день на лёд.
Анна Щербакова завоевала золотую медаль. Камила Валиева допустила два падения в произвольной программе и заняла четвёртое место. Бронзу завоевала японка Каори Сакамото.
Как писал Ruposters, ранее Россия установила национальный рекорд по числу медалей на Олимпиаде в Пекине.фигурное катание спорт Олимпиада Александра Трусова