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Трусова: "Не могу после Олимпиады выступать. Мне очень сложно отойти"

Трусова: "Не могу после Олимпиады выступать. Мне очень сложно отойти"

17-летняя Александра Трусова призналась, что до сих пор не может отойти после Олимпиады-2022 в Пекине, на которой она смогла завоевать лишь серебро.

Знаменитая фигуристка рассказала, почему не сможет выступить в Саранске на грядущем Кубке Первого канала.


"Наверное, я не могу после Олимпиады пока выступать. Мне очень сложно, наверное, отойти и по новой начать выступать. Поэтому хочу немножко подождать", - заявила Трусова ТАСС.

Тем не менее, спортсменка не исключает, что когда-нибудь поедет на Олимпиаду во второй раз. 

Сейчас, после олимпийского сезона, очень сложно выступать. Настолько сложно просто присутствовать там, на Олимпийских играх. И, если получится, то, наверное, еще на одну Олимпиаду [поеду]

Серебряный призер Олимпиады в Пекине хочет попробовать себя в будущем в качестве тренера.

"В любом случае это будет как-то связано с фигурным катанием. Сначала шоу, наверное, потом, может быть, попробую тренировать. Пока такого, чтобы прямо решила, нет", - отметила звезда.

В прошлом году Александра Трусова окончила школу. "Наверное, я буду поступать на тренера, а дальше посмотрим", - заявила фигуристка, уточнив, что планирует поступать в Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФК).

Напомним, у российской фигуристки Александры Трусовой случилась истерика из-за того, что она не смогла выиграть золото. Спортсменка заняла второе место, несмотря на исполнение пяти четверных прыжков впервые в истории фигурного катания на Олимпийских играх.

"Ненавижу всех! Ненавижу! Не хочу ничего больше делать в фигурке, никогда в жизни! Никогда, я ненавижу этот спорт! Ненавижу ее, ненавижу все это! Никогда больше не выйду на лед! Никогда! Я ненавижу! Это невозможно, так нельзя! Так нельзя.У всех есть золотая медаль, у всех! А у меня нет! Ненавижу, ненавижу, я ненавижу! Больше никогда!", - расплакалась Трусова.


Фигуристка чисто откатала произвольную программу, но из-за падения в короткой программе, не добрала нужное количество баллов. Её оценка в 177,13 баллов - самая высокая среди всех спортсменок, кто выходил за этот день на лёд.

Анна Щербакова завоевала золотую медаль. Камила Валиева допустила два падения в произвольной программе и заняла четвёртое место. Бронзу завоевала японка Каори Сакамото.

Как писал Ruposters, ранее Россия установила национальный рекорд по числу медалей на Олимпиаде в Пекине.

фигурное катание спорт Олимпиада Александра Трусова
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По материалам: uposters.ru

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