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Угадаем, правша вы или левша, основываясь на ваших визуальных предпочтениях

Угадаем, правша вы или левша, основываясь на ваших визуальных предпочтениях

Да-да, мы маги и волшебники. Просто выберите понравившиеся вам узоры, и мы скажем, какая у вас ведущая рука.

Предупреждение: не относитесь к этому тесту слишком серьезно, ведь даже гении иногда ошибаются.

1. Какой узор привлекает вас больше всего?

















2. А какой узор приглянулся вам здесь?

















3. Просто выберите понравившийся узор

















4. Какой узор привлекает вас в этой подборке?

















5. Вы знаете, что делать

















6. Просто нажмите на понравившийся узор

















7. Какой узор привлекает?

















8. Выберите приглянувшийся узор

















Вы - левша

Вы - правша

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По материалам: Юмор

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