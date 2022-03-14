Угадаем, правша вы или левша, основываясь на ваших визуальных предпочтениях
Сегодня, 17:30
Да-да, мы маги и волшебники. Просто выберите понравившиеся вам узоры, и мы скажем, какая у вас ведущая рука.
Предупреждение: не относитесь к этому тесту слишком серьезно, ведь даже гении иногда ошибаются.
1. Какой узор привлекает вас больше всего?
2. А какой узор приглянулся вам здесь?
3. Просто выберите понравившийся узор
4. Какой узор привлекает вас в этой подборке?
5. Вы знаете, что делать
6. Просто нажмите на понравившийся узор
7. Какой узор привлекает?
8. Выберите приглянувшийся узор
Вы - левша
Вы - правша
Эта статья создана пользователем Онедио. Со стороны редакции изменений не было. Вы тоже можете создавать свои статьи на нашем сайте.
По материалам: Юмор