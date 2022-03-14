Угадаем, правша вы или левша, основываясь на ваших визуальных предпочтениях

Да-да, мы маги и волшебники. Просто выберите понравившиеся вам узоры, и мы скажем, какая у вас ведущая рука.

Предупреждение: не относитесь к этому тесту слишком серьезно, ведь даже гении иногда ошибаются.

1. Какой узор привлекает вас больше всего?

2. А какой узор приглянулся вам здесь?

3. Просто выберите понравившийся узор

4. Какой узор привлекает вас в этой подборке?

5. Вы знаете, что делать

6. Просто нажмите на понравившийся узор

7. Какой узор привлекает?

8. Выберите приглянувшийся узор

Вы - левша

Вы - правша

Эта статья создана пользователем Онедио. Со стороны редакции изменений не было. Вы тоже можете создавать свои статьи на нашем сайте.