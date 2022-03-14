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В России появятся колледжи креативных индустрий

В России появятся колледжи креативных индустрий

В регионах России создают экспериментальные площадки, на которых будет проводиться апробация программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям в сфере креативных индустрий, сообщает Минпросвещения России.

Студенты смогут освоить такие направления, как реклама и маркетинг, разработка компьютерных игр, медиадизайн, анимация, подготовка фотовидеоконтента, музыка, звукорежиссура и саунд-дизайн.

На участие в пилотном проекте подали заявки образовательные организации 11 регионов, конкурсный отбор и разработку образовательных программ для колледжей креативных индустрий осуществляет Институт развития профессионального образования.

Отбор пройдёт в три этапа. Финалистам предстоит презентовать свои площадки и стратегию развития учебного заведения.

На базе образовательных организаций будут запущены проектно-продюсерские центры, оснащённые высокотехнологичным оборудованием. Это позволит студентам создавать проекты по различным творческим направлениям уже на этапе обучения.

Апробация модели колледжа креативных индустрий на экспериментальных площадках начнётся уже в этом году. Лучшие практики получат поддержку и масштабирование на федеральном уровне.

Пилотный проект Министерства просвещения Российской Федерации «Подготовка кадров для креативных индустрий в системе среднего профессионального образования на основе моделей колледжа креативных индустрий» был запущен в конце 2021 года. Федеральным оператором проекта выступает Институт развития профессионального образования.

# Общество
По материалам: edu.ru

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