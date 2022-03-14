Власти предложили ввести для ушедших из России компаний налог "на возвращение"

Вадим Карасев

В Госдуме предложили создать список "неблагонадежных" иностранных компаний, приостановивших работу на российском рынке, и обложить их дополнительным налогом при возвращении. Также для подобных фирм можно установить страховой депозит, отметил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.

"Я считаю, что для таких компаний должен быть определен новый статус - неблагонадежных юридических лиц, брендов, правообладателей торговых марок. Необходимо сделать соответствующий реестр и определить новый статус для компаний, которые свернули свой бизнес в России по политическим мотивам", - заявил он в интервью "Известиям".

По мнению парламентария, необходимо ввести дополнительные налоги для иностранных компаний, которые решат вернуться. Сейчас деятельность в России приостановило около 200 крупных западных брендов, включая Nike, Adidas, Zara, IKEA, Lego, Apple, Samsung, LG, Chanel, Rolex, Skoda, Volvo, BMW, Audi.

Повышенное налогообложение должно исчисляться с прибыли компаний. Для возвращения в Россию должен появиться страховой депозит - своеобразный гарант от их эмоционального поведения. Если компании лезут не в экономику, а в политику, то пусть отвечают рублем.

Ранее Ruposters писал, что Leroy Merlin вместо ухода с рынка РФ расширит ассортимент и займется импортозамещением.

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