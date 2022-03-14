Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Власти предложили ввести для ушедших из России компаний налог "на возвращение"

Власти предложили ввести для ушедших из России компаний налог "на возвращение"

В Госдуме предложили создать список "неблагонадежных" иностранных компаний, приостановивших работу на российском рынке, и обложить их дополнительным налогом при возвращении. Также для подобных фирм можно установить страховой депозит, отметил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.

"Я считаю, что для таких компаний должен быть определен новый статус - неблагонадежных юридических лиц, брендов, правообладателей торговых марок. Необходимо сделать соответствующий реестр и определить новый статус для компаний, которые свернули свой бизнес в России по политическим мотивам", - заявил он в интервью "Известиям".


По мнению парламентария, необходимо ввести дополнительные налоги для иностранных компаний, которые решат вернуться. Сейчас деятельность в России приостановило около 200 крупных западных брендов, включая Nike, Adidas, Zara, IKEA, Lego, Apple, Samsung, LG, Chanel, Rolex, Skoda, Volvo, BMW, Audi.

Повышенное налогообложение должно исчисляться с прибыли компаний. Для возвращения в Россию должен появиться страховой депозит - своеобразный гарант от их эмоционального поведения. Если компании лезут не в экономику, а в политику, то пусть отвечают рублем.

Ранее Ruposters писал, что Leroy Merlin вместо ухода с рынка РФ расширит ассортимент и займется импортозамещением.

Госдума налог иностранные компании
# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Власти предложили ввести для ушедших из России компаний налог "на возвращение"
Власти предложили ввести для ушедших из России компаний налог
Ксения Собчак высказалась о россиянах
Ксения Собчак высказалась о россиянах
Федор Бондарчук заявил, что Кристине Асмус нравиться раздеваться
Федор Бондарчук заявил, что Кристине Асмус нравиться раздеваться
Игры студий Xbox занимают не больше 20% от общей стоимости в Game Pass
Игры студий Xbox занимают не больше 20% от общей стоимости в Game Pass
Tiny Tina’s Wonderlands получит полный кроссплатформенный мультиплеер на старте
Tiny Tina’s Wonderlands получит полный кроссплатформенный мультиплеер
Ольга Бузова и другие звезды потеряли десятки миллионов с закрытием Instagram
Ольга Бузова и другие звезды потеряли десятки миллионов с закрытием
Мария Шукшина прошлась по звездам
Мария Шукшина прошлась по звездам
"Не сказать, что он молодой": Барановская рассказала о своем возлюбленном
"Не сказать, что он молодой": Барановская рассказала о
Школьникам, прибывшим из ДНР и ЛНР, выдадут аттестаты по итогам текущей успеваемости
Школьникам, прибывшим из ДНР и ЛНР, выдадут аттестаты по итогам
Трусова: "Не могу после Олимпиады выступать. Мне очень сложно отойти"
Трусова: "Не могу после Олимпиады выступать. Мне очень сложно
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 14 по 20 марта 2022 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 14 по 20 марта 2022 года
Полевки скашивают траву, чтобы не стать жертвой хищных птиц
Полевки скашивают траву, чтобы не стать жертвой хищных птиц

Топ на сегодня

Певица Слава жестко высказалась о Максе Барских
Певица Слава жестко высказалась о Максе Барских
Татьяна Брухунова и Евгений Петросян отмечают двойной праздник
Татьяна Брухунова и Евгений Петросян отмечают двойной праздник
Максим Галкин после долгого перерыва обратился к поклонникам
Максим Галкин после долгого перерыва обратился к поклонникам
Ikai выйдет на Xbox одновременно с другими платформами
Ikai выйдет на Xbox одновременно с другими платформами
Чернышенко: "Биржа импортозамещения" наладит взаимодействие между производителями и заказчиками
Чернышенко: "Биржа импортозамещения" наладит взаимодействие

Еще по теме

Госдума предложила ответные санкции в адрес американских компаний
В Госдуме утвердили «налог на Google», который должен увеличить бюджет РФ на 10 млрд рублей
Франция введет налог на деятельность IT-корпораций
В России введут "налог на Google"