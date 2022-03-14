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"Все упиралось в финансы": бывшая девушка Тома Хаоса раскрыла причину его депрессии

"Все упиралось в финансы": бывшая девушка Тома Хаоса раскрыла причину его депрессии

Накануне стало известно, что участник популярного трио "Отпетые мошенники" Том Хаос скончался на 51 году жизни. Его бывшая девушка откровенно рассказала о последних днях музыканта.

По словам экс-возлюбленной музыканта, незадолго до смерти музыкант приобрел дом. Однако из-за этого он испытывал серьезные финансовые затруднения.


"На фоне того, что он дом купил, у него депрессия была. Очень тяжело было. Все упиралось в финансы. Соответственно, он в депрессии все время был из-за этого", - заявила женщина.

По словам экс-возлюбленной, ее роман с Томом Хаосом завершился 8 лет назад, однако она по-прежнему вспоминает то время как необыкновенное.

Он на меня обиду держал после того, как мы расстались. И, соответственно, мы больше не общались. Вот у меня уже ребенку восемь лет. Получается, все это время и не общались. Я хотела его вернуть, но не получилось

Экс-возлюбленная считает, что у звезды никак не складывались отношения с другими девушками. По ее словам, музыкант скорее всего страдал из-за одиночества и материальных затруднений.

"Не знаю, зачем он это сделал, но это на фоне депрессии, скорее всего, потому что его все бросили. Он был один", - отметила женщина в интервью "Пятому каналу".

По словам продюсера "Отпетых" Евгения Орлова, Том Хаос пережил целую "коллекцию разочарований". При этом у артиста не было поддержки в виде полноценной семьи.


У него ничего другого не было, это его семья и всё. Музыка и "Отпетые мошенники" — это всё. Вот последние 25 лет жизни, большая часть его жизни — это "Отпетые мошенники", и вдруг его этого лишают, это сложно пережить. А поддержки нет. Он один в доме, за городом, никого, ни семьи, ни детей

Продюсер считает, что у Тома Хаоса произошел "внутренний надлом". Орлов назвал произошедшее "жуткой трагедией".


Ещё 7 марта Орлов ужинал с Томом Хаосом, с которым строил планы. Как отметил продюсер, артист не мог долгое время простить предательства коллеги по "Отпетым мошенникам".

"Я понимал, что он не может никак принять предательство Аморалова, что тот его обманывал столько лет, недоплачивал много денег. Он понимал, что что-то не так происходит, если из двух участников коллектива двое — и то ругаются, и что за 12 лет ни одной песни не записали. Он как творческий человек и человек, который помнил все те годы, которые нас связывали, его, конечно, это всё глодало. Я ему говорил: "Слава, я тебя давно простил, хватит себя грызть, давай строить планы". Я их примирил с Гариком, для меня это было важно. И вот то, что случилось, — это абсолютно невообразимо, это трагедия, к этому никто не был готов. Никаких предпосылок не было", - заявил продюсер порталу News.ru.

Как рассказали представители 50-летнего Тома Хаоса, 10 марта артист должен был дать два интервью, однако после полудня музыкант перестал выходить на связь. Родственники музыканта пребывают в настоящее время в шоковом состоянии.

Том Хаос прославился в качестве участника легендарной группы "Отпетые мошенники", основанной в 1996 году. Многие знают коллектив по балладе "Люби меня, люби".

Как писал NEWSTES, ранее было обнародовано последнее фото Тома Хаоса из "Отпетых мошенников".

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По материалам: uposters.ru

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