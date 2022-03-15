6 признаков того, что в вашем роду были ведьмы

Вадим Карасев

В каждой женщине есть немного от ведьмы. Разница лишь в том, что у кого-то ведьм в роду было много, а у кого-то их почти не было. Сила рода остается с нами, поэтому у некоторых женщин есть это магическое начало. Настало время узнать, каковы главные признаки «спящей» ведьмы.

Многие женщины хотели бы смотреть в будущее и уметь читать знаки судьбы. Если у вас тоже есть такое желание, вы можете попробовать развить в себе экстрасенсорные способности, ведь для этого совсем не обязательно становиться ведьмой. Если у вас есть хотя бы три признака из шести перечисленных, то вы можете быть уверены в том, что умение заглядывать за горизонт событий у вас в крови.

Очень сильная интуиция

Ведьмы могли предсказывать будущее не только картам Таро или по линиям на руке. Они могли чувствовать его на совершенно ином уровне — ментальном, энергетическом. Если у вас бывает так. Что вы предсказываете будущее или заранее чувствуете приближение беды или, наоборот, чего-то очень хорошего, то вполне возможно, что это у вас от ваших женщин-предков.

Стремление быть ближе к природе

Если вы очень любите бывать в лесу, у моря, в горах, а также мечтаете о домике где-то в глуши, то эта любовь может указывать на ваше единство с природой. Ведьмы всегда жили поодаль от людей, в лесу, посреди живности и целебных трав. Целительницы и черпали свои силы именно от природы. Если такие женщины были в вашем роду, то и вас может тянуть к земле, к природе в чистом её виде. Потомственные ведьмы не любят жить в городе.

Общение с животными

Если у вас в роду были сильные женщины с магическими способностями, то вам от них могло передать умение «общаться» с животными. Они рядом с вами успокаиваются, становятся более покладистыми. Собаки вас слушаются и чувствуют, чего вы от них хотите. Кошки сами подходят к вам, даже если к другим людям они проявляют ненависть и отвращение. Более того, ведьмы не только привлекают животных, но и очень любят их.

Частые дежа-вю

Дежа-вю — это когда вам кажется, что происходящее в данный момент уже когда было с вами в прошлом. Ученые говорят, что это просто сбой в работе памяти, но эксперты в области эзотерики утверждают, что таким образом в нас может говорить голос предков. Дежа-вю порой отсылает нас к прошлому, которое мы не помним. Так или иначе, но это чувство оно появляется часто, это указывает на то, что у ваших предков была большая духовная сила.

Снятие боли

К примеру, если вы ушиблись, а потом потерли больное место, боль уходит. То же самое происходит и с другими людьми. Вы прикасаетесь к голове, к любому другому больному месту, и боль отступает. Человеку становится легче, потому что в вас может течь кровь очень сильной женщины.

Особая внешность

У ведьм почти всегда очень насыщенный цвет волос — рыжий, блонд, черный. Также у Ведьм крайне необычные глаза в плане как цвета, так и самого взгляда. Также эксперты отмечают, что у женщин, в роду которых были ведьмы, может быть бледный цвет кожи.