Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

6 признаков того, что в вашем роду были ведьмы

6 признаков того, что в вашем роду были ведьмы

В каждой женщине есть немного от ведьмы. Разница лишь в том, что у кого-то ведьм в роду было много, а у кого-то их почти не было. Сила рода остается с нами, поэтому у некоторых женщин есть это магическое начало. Настало время узнать, каковы главные признаки «спящей» ведьмы.


Многие женщины хотели бы смотреть в будущее и уметь читать знаки судьбы. Если у вас тоже есть такое желание, вы можете попробовать развить в себе экстрасенсорные способности, ведь для этого совсем не обязательно становиться ведьмой. Если у вас есть хотя бы три признака из шести перечисленных, то вы можете быть уверены в том, что умение заглядывать за горизонт событий у вас в крови.

Очень сильная интуиция

Ведьмы могли предсказывать будущее не только картам Таро или по линиям на руке. Они могли чувствовать его на совершенно ином уровне — ментальном, энергетическом. Если у вас бывает так. Что вы предсказываете будущее или заранее чувствуете приближение беды или, наоборот, чего-то очень хорошего, то вполне возможно, что это у вас от ваших женщин-предков.

Стремление быть ближе к природе

Если вы очень любите бывать в лесу, у моря, в горах, а также мечтаете о домике где-то в глуши, то эта любовь может указывать на ваше единство с природой. Ведьмы всегда жили поодаль от людей, в лесу, посреди живности и целебных трав. Целительницы и черпали свои силы именно от природы. Если такие женщины были в вашем роду, то и вас может тянуть к земле, к природе в чистом её виде. Потомственные ведьмы не любят жить в городе.


Общение с животными

Если у вас в роду были сильные женщины с магическими способностями, то вам от них могло передать умение «общаться» с животными. Они рядом с вами успокаиваются, становятся более покладистыми. Собаки вас слушаются и чувствуют, чего вы от них хотите. Кошки сами подходят к вам, даже если к другим людям они проявляют ненависть и отвращение. Более того, ведьмы не только привлекают животных, но и очень любят их.

Частые дежа-вю

Дежа-вю — это когда вам кажется, что происходящее в данный момент уже когда было с вами в прошлом. Ученые говорят, что это просто сбой в работе памяти, но эксперты в области эзотерики утверждают, что таким образом в нас может говорить голос предков. Дежа-вю порой отсылает нас к прошлому, которое мы не помним. Так или иначе, но это чувство оно появляется часто, это указывает на то, что у ваших предков была большая духовная сила.

Снятие боли

К примеру, если вы ушиблись, а потом потерли больное место, боль уходит. То же самое происходит и с другими людьми. Вы прикасаетесь к голове, к любому другому больному месту, и боль отступает. Человеку становится легче, потому что в вас может течь кровь очень сильной женщины.


Особая внешность

У ведьм почти всегда очень насыщенный цвет волос — рыжий, блонд, черный. Также у Ведьм крайне необычные глаза в плане как цвета, так и самого взгляда. Также эксперты отмечают, что у женщин, в роду которых были ведьмы, может быть бледный цвет кожи.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

6 признаков того, что в вашем роду были ведьмы
6 признаков того, что в вашем роду были ведьмы
В Grand Theft Auto V для Xbox Series X | S будет 77 достижений
В Grand Theft Auto V для Xbox Series X | S будет 77 достижений
Ольга Бузова призналась, что не забыла, когда вышла замуж
Ольга Бузова призналась, что не забыла, когда вышла замуж
Жасмин поделилась фото со всеми своими детьми
Жасмин поделилась фото со всеми своими детьми
Лунный день сегодня 15 марта 2022 года
Лунный день сегодня 15 марта 2022 года
Официально: первый геймплей Hogwarts Legacy покажут на этой неделе
Официально: первый геймплей Hogwarts Legacy покажут на этой неделе
Трейлер к релизу DLC «Растущая волна: Коралловое гнездо» для The Elder Scrolls Online
Трейлер к релизу DLC «Растущая волна: Коралловое гнездо» для The
Экологи утверждают, что распространение мадагаскарских тараканов в Москве невозможно
Экологи утверждают, что распространение мадагаскарских тараканов в
Число пользователей Instagram в Европе
Число пользователей Instagram в Европе
Мария Порошина сменила имидж и похорошела
Мария Порошина сменила имидж и похорошела
Пелагея поделилась редким кадром с мамой и подросшей дочерью
Пелагея поделилась редким кадром с мамой и подросшей дочерью
Победителями Открытых всероссийских соревнований по спортивному ориентированию стали школьники из Краснодарского края
Победителями Открытых всероссийских соревнований по спортивному

Топ на сегодня

Сын Никаса Сафронова наручниками приковал себя к Макдональдсу
Сын Никаса Сафронова наручниками приковал себя к Макдональдсу
Дочь Иосифа Пригожина рассказала о рукоприкладстве своего возлюбленного
Дочь Иосифа Пригожина рассказала о рукоприкладстве своего
К недвижимости Аллы Пугачевой уже присматриваются звезды
К недвижимости Аллы Пугачевой уже присматриваются звезды
Лариса Гузеева, оставшись без работы, ищет утешение в церкви
Лариса Гузеева, оставшись без работы, ищет утешение в церкви
Лайма Вайкуле необычайно помолодела
Лайма Вайкуле необычайно помолодела

Еще по теме

Знаки Зодиака, способные предвидеть будущее
Три мощных ведьмы по знаку Зодиака: никогда не ссорьтесь с ними – проклянут
Как распознать ведьму по внешности и поведению
7 способностей, которые выдают в женщине скрытую ведьму