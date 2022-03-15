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Алла Довлатова высказалась о своей пластике

Алла Довлатова высказалась о своей пластике
Ведущая и актриса Алла Довлатова решилась на пластическую операцию. Артистка решила по-максимуму использовать паузу в жизни светской столицы. Она села на диету, занялась своей фигурой и на днях сделала лазерную шлифовку лица. Этого ведущей было мало и в ход пошла тяжелая артиллерия в борьбе за молодость. Довлатова призналась, что на днях сделала пластическую операцию. Ведущая сильно боялась за результат и возможные негативные последствия для всего организма. Тем не менее, она решилась на преображение. Доверившись советам хирурга, ведущая решила подтянуть лоб и кожу век, а также исправить возрастные изменения нижней трети лица. Алла выбрала безопасный метод омоложения, который исключает риск повреждения сосудов или нервов. Врач провел операцию эндоскопическим способом. «Смысл операции в поднадкостничной отслойке мягких тканей лица и их перемещение вверх. Таким образом устраняется опущение тканей лица верхней зоны лица: поднимается линия бровей, немного веки и уголки глаз»,— рассказала Довлатова.
Алла Довлатова Важно, что проведенная операция даст «мягкий» результат и лицо ведущей не будет натянуто как маска. Так ей пообещал врач. Что на самом деле стало с лицом Аллы, фанаты пока не видели. Вероятно, она похвастается результатом, когда спадет небольшой отек после вмешательства. Кстати, Довлатова доверилась тому же хирургу, который в прошлом избавил её от мешков под глазами. Стоит отметить, что ведущую много раз обвиняли в том, что она увеличила губы. Однако факт этого вмешательства она отрицает. «Меня уже достали с этим вопросом! У меня с детства герпес, на губах постоянно вылезает простуда. С годами они стали фиброзными, за счет этого выглядят полнее», — сказала в одном из интервью Довлатова.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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