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Анастасия Волочкова сняла бюстгальтер перед журналистами

Анастасия Волочкова сняла бюстгальтер перед журналистами
46-летняя балерина Анастасия Волочкова не стыдится ничего. Звезда балета оскорбила правоохранителей. Балерина распахнула комбинезон и спустила бюстгальтер. Эпатажной звезде грозит за это серьезное наказание. Бывшая прима Большого театра привыкла вести себя открыто. В январе артистка возвращалась вместе с уже экс-возлюбленным Сергеем Кузнецовым с Мальдив. Бортпроводники попросили танцовщицу надеть маску, однако она отказалась. Произошел конфликт. Пару встретили с самолета 20 сотрудников полиции. На балерину составили два административных протокола. Но сегодня оказалось, что артистка может получить куда более серьезное наказание. После того как она оскорбила правоохранителей в аэропорту, ее отвели в сторону. Волочкова тем не менее перешла к другим «аргументам» в свою пользу. Телезвезда была в желтом облегающем брючном комбинезоне на пуговицах. Стоя напротив полицейских, она стала с ними разговаривать, одновременно расстегивая наряд. Анастасия спорила с сотрудницей, доказывая, что в свои годы выглядит лучше, чем она. Балерина распахнула комбинезон и спустила бюстгальтер, оголив грудь. За оскорбление правоохранителей на Волочкову могут завести уголовное дело по статье 319 УК «Оскорбление представителя власти». Бывшей возлюбленной бизнесмена Игоря Вдовина в таком случае грозит штраф, обязательные или исправительные работы. За демонстрацию голой груди также может полагаться административный штраф по статье за хулиганство, сообщает Baza.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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