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Андрей Малахов, оставшись без работы, вышел на связь

Андрей Малахов, оставшись без работы, вышел на связь
Ведущий Андрей Малахов по примеру своих коллег обзавелся каналом в Телеграме. Андрей Малахов уже две недели не появляется в телестудиях. Всё потому, что каналы взяли паузу в трансляции развлекательного контента, из-за чего ведущий остался фактически без работы. Еще в конце февраля стало известно, что шоу «Прямой эфир» закрыли ради премьеры авторского проекта Малахова, однако релиз новой программы сорвался. Новый сезон «Танцев со звездами» тоже был остановлен. Вот уже второе воскресенье подряд выход свежего выпуска откладывается.
Андрей Малахов Малахов, как говорят, не теряет веры, что скоро все шоу с его участием вернутся в сетку вещания. Правда, сам Андрей этот вопрос никак не комментирует. Накануне он, как и все звезды, прощался с аудиторией в Инстаграме, а затем объявил о том, что создал свой Телеграм-канал. Примеру ведущего последовал и футболист Артем Дзюба, пообещавший много интересного контента в новом аккаунте. Малахов не удержался и высмеял горе-спортсмена, чье интимное видео год назад со скандалом облетело все СМИ. «Разве может быть что-то ещё интереснее того, что уже было?», написал он. Напомним, что зимой в СМИ обсуждались слухи о том, что Малахов тяжело болен. Якобы у телезвезды нашли онкологию. Ведущий, что странно, даже не попытался остановить поток публикаций в прессе о проблемах со здоровьем.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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