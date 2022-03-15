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До 1 мая в России продлятся продажи туров с кешбэком

До 1 мая в России продлятся продажи туров с кешбэком

Новый этап программы кешбэка за туры по России начался 15 марта, а продажи продлятся до 1 мая.

Ростуризм сообщает, что отправиться в поездку можно до 1 июля. 


Условия программы остались прежними. В ней участвуют поездки и проживание в гостинице длительностью от двух ночей. Турпродукт должен быть оплачен картой "Мир", в течение пяти дней на нее вернется 20% от стоимости поездки, максимум 20 тыс. рублей. Количество поездок на одного человека в рамках программы не ограничено. Отправиться в круиз по программе можно с начала навигации и до 1 июля.

"До конца апреля еще можно покататься на горных лыжах, например, на сибирском Шерегеше. Выбрать оздоровительные туры в регионы Кавказа, поехать на Алтай или отдохнуть в термах Тюмени. Отправиться в культурно-познавательные поездки по историческим городам Золотого Кольца, съездить в столицу Поволжья Нижний Новгород, побывать в Казани или Санкт-Петербурге. Интересные направления для активного отдыха на природе - регионы Русского Севера, Карелия, Мурманская область, Урал, Башкирия, Сибирь и Дальний Восток", - отметила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

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По материалам: uposters.ru

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