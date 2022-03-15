Две новые игры уже можно забрать бесплатно по Games With Gold
По программе Games With Gold сегодня, 15 марта, стали доступны бесплатно две новые игры подписчикам Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate. Во второй половине марта игрокам предлагается по Games With Gold два проекта — Spongebob: Truth or Square и Street Power Soccer.
Сейчас игры можно забрать из цифрового магазина Microsoft через браузер, а в ближайшие сутки они начнут отображаться в списке бесплатных и на приставках.
Spongebob: Truth or Square
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SpongeBob: Truth-Sq.
Губка Боб Квадратные Штаны попал в затруднительное положение. После того, как мистер Крабс поручил ему сохранить формулу крабсбургеров в безопасности, Губка Боб охвачен горем из-за потери рецепта.
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Street Power Soccer
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Street Power Football
Данная аркада про уличный футбол сочетает в себе отличный стиль и энергичную динамику.
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