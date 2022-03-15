Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Две новые игры уже можно забрать бесплатно по Games With Gold

Две новые игры уже можно забрать бесплатно по Games With Gold


По программе Games With Gold сегодня, 15 марта, стали доступны бесплатно две новые игры подписчикам Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate. Во второй половине марта игрокам предлагается по Games With Gold два проекта — Spongebob: Truth or Square и Street Power Soccer.

Сейчас игры можно забрать из цифрового магазина Microsoft через браузер, а в ближайшие сутки они начнут отображаться в списке бесплатных и на приставках.

Spongebob: Truth or Square


Watch this video on YouTube

SpongeBob: Truth-Sq.

Губка Боб Квадратные Штаны попал в затруднительное положение. После того, как мистер Крабс поручил ему сохранить формулу крабсбургеров в безопасности, Губка Боб охвачен горем из-за потери рецепта.

Перейти в Microsoft Store

Street Power Soccer


Watch this video on YouTube

Street Power Football

Данная аркада про уличный футбол сочетает в себе отличный стиль и энергичную динамику.
Перейти в Microsoft Store

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

"Она вообще гражданка Мальты": Лобода отказалась от украинского гражданства
"Она вообще гражданка Мальты": Лобода отказалась от
Две новые игры уже можно забрать бесплатно по Games With Gold
Две новые игры уже можно забрать бесплатно по Games With Gold
Xbox Cloud Gaming стал работать гораздо лучше на iOS
Xbox Cloud Gaming стал работать гораздо лучше на iOS
Григорий Лепс признался, что женщине его завоевать будет сложно
Григорий Лепс признался, что женщине его завоевать будет сложно
Сергей Полунин после травмы перенес экстренную операцию
Сергей Полунин после травмы перенес экстренную операцию
К скорому релизу сериала Halo представили новый эпичный трейлер
К скорому релизу сериала Halo представили новый эпичный трейлер
S.T.A.L.K.E.R. 2 не будут продавать на территории России
S.T.A.L.K.E.R. 2 не будут продавать на территории России
Мария Горбань рассказала о серьезном происшествии во время гастролей
Мария Горбань рассказала о серьезном происшествии во время гастролей
Евгения Добровольская стала свободной женщиной
Евгения Добровольская стала свободной женщиной
Эти 4 игры удаляют из подписки Game Pass уже сегодня
Эти 4 игры удаляют из подписки Game Pass уже сегодня
Лера Кудрявцева высказалась о ненависти
Лера Кудрявцева высказалась о ненависти
Андрей Малахов, оставшись без работы, вышел на связь
Андрей Малахов, оставшись без работы, вышел на связь

Топ на сегодня

Ксения Собчак высказалась о россиянах
Ксения Собчак высказалась о россиянах
Победителями Открытых всероссийских соревнований по спортивному ориентированию стали школьники из Краснодарского края
Победителями Открытых всероссийских соревнований по спортивному
Федор Бондарчук заявил, что Кристине Асмус нравиться раздеваться
Федор Бондарчук заявил, что Кристине Асмус нравиться раздеваться
Максим Галкин решил ответить на обвинения поклонников
Максим Галкин решил ответить на обвинения поклонников
Стас Пьеха высказался о закрытии инстаграм
Стас Пьеха высказался о закрытии инстаграм

Еще по теме

Официально: Эти 4 игры раздадут бесплатно по Games With Gold в марте
Утечка: мартовский список игр по программе Games With Gold
Уже можно забрать бесплатно две новинки по программе Games With Gold
Эти две игры уже доступны бесплатно по программе Games With Gold за декабрь