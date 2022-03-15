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Екатерина Вилкова с мужем и подросшими детьми снялась в рекламе отечественного бренда

Екатерина Вилкова с мужем и подросшими детьми снялась в рекламе отечественного бренда
Актриса Екатерина Вилкова поддерживает отечественных производителей и привлекла к рекламной съемке мужа Илью Любимова и детей. Екатерина Вилкова уже давно строит карьеру в кино. Зрители знают ее по ролям в сериале «Отель Элеон», фильму «Последний богатырь» и другим картинам. Уже длительное время она счастлива в браке с Ильей Любимовым, который прославился благодаря сериалу «Не родись красивой». У них подрастает дочка Павла, которой десять лет, и семилетний сын Петр. Обычно влюбленные редко выходят в свет и почти не делятся семейными фото. Но на днях Вилкова решила показать новые наряды. Она снялась в фотосессии с мужем и детьми.
Екатерина Вилкова с дочерью Павлой Актриса облачилась в укороченные белые брюки и косуху карамельного цвета.
С ней была дочка, которая предстала в таком же наряде, но с розовой косухой. А Любимов оделся в синих тонах. С ним был сын, позирующий в бомбере голубого оттенка. Звездная семья продемонстрировала свои весенние луки.
Илья Любимов с сыном Петром «Уже третий год наша семья является амбассадорами бренда Ralf Ringer. И сейчас особенно хочется поддержать российские компании. Этот бренд уже много лет производит качественную стильную обувь для всей семьи.
Эти фотографии мы готовили к началу весны, чтобы подарить всем вам хорошее настроение. Сегодня мне захотелось поделиться именно этими добрыми фотографиями с вами», - отметила актриса. Поклонники восхитились снимками. Многие осыпали комплиментами Вилкову и поразились тому, как дети похожи на родителей. «Дочка — папина, сыночек — мамин!», «Все такие классные», «Боже, какая взрослая уже», «Как вы все похожи, круто», «Дочка прям ваша копия, а сын копия Ильи», «Ну потрясающая семья», «Копировальная машина сработала прекрасно», — стали писать пользователи Сети.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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