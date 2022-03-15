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Евгения Добровольская стала свободной женщиной

Евгения Добровольская стала свободной женщиной
Актриса Евгения Добровольская все же развелась с мужем. Более месяца назад артистка подала на развод с мужем, оператором Дмитрием Мананниковым. Сегодня стало известно, что супруги расторгли брак, просуществовавший около 15 лет. Слухи о проблемах в семье 57-летней актрисы появились еще полгода назад, но тогда Евгения Добровольская упорно опровергала домыслы. «У нас все хорошо, не развелись. Недомолвок практически нет. Живу с мужем уже много лет, это самый долгий мой брак», — уверяла она «МК: срочные новости». Но в начале февраля стало известно, что артистка все-таки подала на развод. «Речь идет только о фактическом расторжении брака. Беседа между представителями сторон состоялась 31 января, основное заседание назначено на 21 февраля», — поделился источник в суде, где рассматривалось дело.
Евгения Добровольская К слову, сама Добровольская пока не прокомментировала разрыв с Мананниковым. Напомним, оператор Дмитрий Мананников стал третьим супругом Евгении Владимировны. До него актрисы была замужем за коллегами по актерскому цеху Вячеславом Барановым и Михаилом Ефремовым. «Я почувствовала просто конец света. Миша хороший... Только пьяный Миша и трезвый — это два разных человека. Пьяный человек — это оно. Он вообще не понимал, что делает», — рассказывала артистка о Ефремове, который сейчас отбывает срок в тюрьме за смертельное ДТП в центре столицы.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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