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Гарика Харламова выгнали из магазина за скандал

Гарика Харламова выгнали из магазина за скандал
Артист Гарик Харламов учинил скандал в магазине. Шоумен вовсю осваивает новые соцсети. Так, в Telegram-канале резидент «Камеди Клаб» постит свежие шуточки на бытовые темы. К примеру, экс-муж Кристины Асмус выдал хохму о том, как устроил скандал из-за пустых полок в магазине, перепутав мебельный с продуктовым.
Гарик Харламов Комик шутил о том, что опомнился только после того, как его выставили из зала. Разумеется, такими смешными историями юморист хочет приободрить своих подписчиков. Кроме того, Гарик всегда отличался острыми шутками и комичным ерничеством. «Зашел в магазин. Реально все полки пустые. Ни какой крупы нет, молока нет, туалетной бумаги нет! Устроил скандал. Дали *** (нагоняй. — Прим. ред.) и выгнали. Сказали, что это мебельный», — сыпал шутками в Telegram Гарик Харламов.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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