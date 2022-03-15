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Григорий Лепс признался, что женщине его завоевать будет сложно

Григорий Лепс признался, что женщине его завоевать будет сложно
Певец Григорий Лепс рассказала какая женщина ему нужна. В декабре прошлого года артист примкнул к числу холостяков российского шоу-бизнеса. Артист развелся с Анной Шаплыковой, которая родила ему троих детей. В браке они прожили 20 лет. После этого Лепсу приписывали роман с Юлией Барановской и украинской моделью, но, как оказалось, его сердце до сих пор свободно.
Григорий Лепс «Я сейчас в абсолютно «свободном полете». Пока мое сердце свободно, никакая девушка его еще не покорила. И скажу честно, что завоевать его будет сложно… На самом деле для меня тремя главными качествами в женщинах всегда были честность, порядочность и доброта. Времена и мода меняются, а эти качества остаются бесценными!» — цитирует Лепса «7Дней». Напомним, причины развода ни артист, ни теперь уже его бывшая жена Анна Шаплыкова не озвучивали.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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