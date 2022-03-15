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Hogwarts Legacy выйдет на приставках Xbox One и Xbox Series X | S

Hogwarts Legacy выйдет на приставках Xbox One и Xbox Series X | S


До сих пор не был показан геймплей игры Hogwarts Legacy, но проект многие ожидают. Игра по знаменитой вселенной должна выйти в этом году, но пока не имеет точной даты релиза.

Разработчики Hogwarts Legacy на днях сообщили, когда ждать демонстрацию первого геймплея проекта. Его покажут в рамках мероприятия State of Play, которое пройдет в ночь с 17 на 18 марта. Для тех, кто не знает, скажем, что State of Play — это мероприятие, которое проходит под брендом Playstation, из-за чего у некоторых игроков может возникнуть впечатление, что Hogwarts Legacy станет эксклюзивом консоли Sony.

Согласно официальному FAQ на сайте игры Hogwarts Legacy, проект является кроссплатформенным, и он заявлен к релизу на приставках Xbox:

Hogwarts Legacy будет доступен для PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, устройств семейства Xbox, включая Xbox Series X и Xbox One X, и PC.

Не исключено, что для консолей Sony будет некая эксклюзивность в проекте Hogwarts Legacy, но навряд ли речь идет о полной или даже временной эксклюзивности игры для Playstation, учитывая, что сайт проекта прямо заявляет о планах выпустить его на Xbox.

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По материалам: newxboxone

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