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Игорь Николаев признался, что начал жизнь с чистого листа

Игорь Николаев признался, что начал жизнь с чистого листа
Певец Игорь Николаев надеется, что все наладиться. Артист на протяжении многих лет был активным пользователем Инстаграма. Там он вел дневник своей семейной жизни, публикуя фото с женой и детьми. Свой аккаунт он использовал для общения с друзьями-артистами и поклонниками. Однако накануне всем блогерам и звездам пришлось проститься со своим микроблогом и мигрировать из этой социальной сети. Пока одни коллеги Николаева осваивают Телеграм, маэстро решил быть ближе к молодежи и «съехал» во Вконтакте. Там он завел страницу, на которой будет вести отчет новой главы своей жизни. «С чистого листа. Пока как-то все непонятно. Что же, с новосельем всех нас, будем обживаться на новом месте, постепенно познакомимся со всеми кнопочками и штучками и будем видеть и слышать друг друга»,— поздоровался Николаев с новой аудиторией, цитирует КП.
Игорь Николаев Стоит отметить, что на прежней площадке за творчеством Николаева следило больше миллиона человек. На новом месте собралось пока что только несколько тысяч преданных фанатов. Впрочем, нет сомнений, что эта цифра будет расти с каждым днем. Кстати, если Николаев сменил только адрес «виртуальной прописки», то многие его друзья предприняли активные действия в реальной жизни. Алла Пугачева, например, уехала на лечение в Израиль. Однако, судя по тому, что она взяла с собой мужа и детей, поездка не будет короткой. Ходят упорные слухи, что Алла Борисовна эмигрировала из страны, однако сама она обещает, что еще вернется домой.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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