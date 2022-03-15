Известный режиссер рассказал об алкоголизме Марата Башарова

Актер Марат Башаров был уволен из театра «Школа современной пьесы», режиссер которого и рассказал о неподобающем поведении артиста. В феврале 2022 года стало известно о том, что Марата Башарова с позором выгнали с работы. Известный своими скандальными выходками актер в очередной раз попал в неприятную ситуацию. Режиссер театра «Школа современной пьесы», где в последнее время служил артист, выставил звезду сериала «Граница. Таежный роман» вон. «Артист нашего театра Марат Башаров в нынешней сложнейшей, крайне напряженной ситуации повел себя отвратительно, как не может и не должен вести себя человек, артист, гражданин! Я, художественный руководитель «Школы современной пьесы» Иосиф Райхельгауз, однозначно осуждаю поведение и проявления артиста Башарова и принимаю решение о невозможности нашей дальнейшей совместной работы. Больше Башаров никогда не выйдет на сцену нашего театра», — написал в блоге Райхельгауз.Марат Башаров А на днях режиссер детально раскрыл постыдные причины изгнания оскандалившейся звезды. По словам худрука, незадолго до этого решения Марат Алимжанович вновь сорвал гастроли из-за банального алкоголизма. Сам 47-летний актер делает вид, что ничего не произошло. Мол, к данному театру он не имеет никакого отношения, был приглашенной звездой. Райхельгауз ничуть не удивлен такому поведению актера. «Он уже за день — за два до этого стал выламываться! Марат Башаров практически сорвал нам сложнейшие гастроли. Мало того, это был не первый его поступок. Если бы первый, я бы это понял», — сокрушается театральный деятель. По его словам, Башаров ушел в запой. «У него очередной сильнейший запой, это происходит регулярно. Я уже и скрывал, и прятал, и разговаривал с ним, но, к сожалению, все мимо. Он не раз срывал спектакли. Была такая ситуация, мы не выпускали его в таком состоянии, поэтому приходилось его заменять», — откровенничал Иосиф Леонидович в эфире шоу «Ты не поверишь!» на канале НТВ. Впрочем, долго без работы Башаров не сидел. Ему нашли новое теплое местечко во МХАТе имени Горького. И даже посулили главную роль. Меж тем зрители и коллеги опасаются, что из-за своей пагубной зависимости актер может плохо кончить.