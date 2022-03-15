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Эти 3 игры удалят из подписки Game Pass в конце марта

Эти 3 игры удалят из подписки Game Pass в конце марта


Стал известен список игр, которые будут удалены из подписки Game Pass в конце марта. Подписка лишится следующих 3 проектов:



Madden NFL 20 (Xbox, PC, xCloud) EA Play



Narita Boy (Xbox, PC, xCloud)



Shadow Warrior 2 (Xbox, PC, xCloud)

Отметим, что также 11 апреля из подписки Game Pass для PC удалят дополнения Destiny 2: Beyond Light, Shadowkeep и Forsaken.

Официально: Эти 8 игр пополнят Game Pass во второй половине марта
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По материалам: newxboxone

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