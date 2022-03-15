Эти 3 игры удалят из подписки Game Pass в конце марта





Стал известен список игр, которые будут удалены из подписки Game Pass в конце марта. Подписка лишится следующих 3 проектов:

Madden NFL 20 (Xbox, PC, xCloud) EA PlayNarita Boy (Xbox, PC, xCloud)Shadow Warrior 2 (Xbox, PC, xCloud)

Отметим, что также 11 апреля из подписки Game Pass для PC удалят дополнения Destiny 2: Beyond Light, Shadowkeep и Forsaken.

Официально: Эти 8 игр пополнят Game Pass во второй половине марта