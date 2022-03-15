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Юлия Снигирь показала трогательное фото с мужем – именинником

Юлия Снигирь показала трогательное фото с мужем – именинником
Актриса Юлия Снигирь поделилась редким фото с Евгением Цыгановым, поздравив его с днем рождения. Сегодня Евгений Цыганов отмечает свой день рождения — ему исполнилось 43 года. Одной из первых с этим событием актера поздравила его жена и коллега Юлия Снигирь. Она опубликовала в соцсети черно-белое фото с Евгением Цыгановым, на котором он нежно прижимается к ней, а сама актриса при этом улыбается. «С твоим тебя Днем», — подписала трогательный снимок Юля.
Юлия Снигирь и Евгений Цыганов Друзья, коллеги и поклонники начали поздравлять Евгения Цыганова с днем рождения и делиться комплиментами в адрес именинника и его второй половины. «С днем рождения, Женя! Обнимаю вас обоих», — написала Виктория Толстоганова. «Классные», «С днем рождения вашего прекрасного талантливого мужа», — прокомментировали подписчики. О том, что Евгений Цыганов женился на матери своего младшего ребёнка, стало известно осенью 2019 года. Затем этот факт подтвердила и Ксения Собчак. Ведущая сняла интервью с актрисой, где Евгений в титрах был представлен, как «муж Снигирь». Кстати, в той же беседе Юлия высказалась в адрес бывшей жены своего супруга Ирины Леоновой. «Она – взрослый, самодостаточный человек. Красивая, мудрая, талантливая. Ирина не чувствует себя покинутой жертвой», — рассказала актриса.
Федор Цыганов В марте Федору, сыну Юлии Снигирь и Евгения Цыганова, исполнилось 6 лет. Актриса похвасталась в своем микроблоге в Instagram открыткой, которую своими руками сделал для нее сын. «Маме для хорошего настроения. Я тебя люблю», – написал Федор. «Сын сделал открытку. Сам. Дети всё чувствуют, как ни старайся скрывать, что тебе больно и страшно. Всем добра и света», – пожелала подписчикам актриса.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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