К скорому релизу сериала Halo представили новый эпичный трейлер





Релиз сериала Halo должен состояться уже на следующей неделе. Согласно планам Paramount, сам сериал выходит 24 марта (без уточнения времени), а в России его выход в сервисе «Амедиатека» на русском языке заявлен на 25 марта.

На данный момент разработчики сериала Halo демонстрировали только один полноценный трейлер. Сегодня же был опубликован второй, в котором есть некоторые ранее показанные моменты, но и много нового — этот трейлер можно посмотреть ниже.

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Напомним, что сериал Halo не будет укладываться в основной канон франшизы. Ранее появлялась информация, что в сериале основную роль уделят не Мастеру Чифу. При этом, Мастер Чиф в сериале, само собой, появится, и даже, впервые в серии Halo, покажет свое лицо.