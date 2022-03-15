Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

К скорому релизу сериала Halo представили новый эпичный трейлер

К скорому релизу сериала Halo представили новый эпичный трейлер


Релиз сериала Halo должен состояться уже на следующей неделе. Согласно планам Paramount, сам сериал выходит 24 марта (без уточнения времени), а в России его выход в сервисе «Амедиатека» на русском языке заявлен на 25 марта.

На данный момент разработчики сериала Halo демонстрировали только один полноценный трейлер. Сегодня же был опубликован второй, в котором есть некоторые ранее показанные моменты, но и много нового — этот трейлер можно посмотреть ниже.


Watch this video on YouTube

Напомним, что сериал Halo не будет укладываться в основной канон франшизы. Ранее появлялась информация, что в сериале основную роль уделят не Мастеру Чифу. При этом, Мастер Чиф в сериале, само собой, появится, и даже, впервые в серии Halo, покажет свое лицо.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Григорий Лепс признался, что женщине его завоевать будет сложно
Григорий Лепс признался, что женщине его завоевать будет сложно
Сергей Полунин после травмы перенес экстренную операцию
Сергей Полунин после травмы перенес экстренную операцию
К скорому релизу сериала Halo представили новый эпичный трейлер
К скорому релизу сериала Halo представили новый эпичный трейлер
S.T.A.L.K.E.R. 2 не будут продавать на территории России
S.T.A.L.K.E.R. 2 не будут продавать на территории России
Мария Горбань рассказала о серьезном происшествии во время гастролей
Мария Горбань рассказала о серьезном происшествии во время гастролей
Евгения Добровольская стала свободной женщиной
Евгения Добровольская стала свободной женщиной
Эти 4 игры удаляют из подписки Game Pass уже сегодня
Эти 4 игры удаляют из подписки Game Pass уже сегодня
Лера Кудрявцева высказалась о ненависти
Лера Кудрявцева высказалась о ненависти
Андрей Малахов, оставшись без работы, вышел на связь
Андрей Малахов, оставшись без работы, вышел на связь
Самые главные уязвимые точки Дев
Самые главные уязвимые точки Дев
Николай Басков отдал свой телефон в полицию
Николай Басков отдал свой телефон в полицию
Известный режиссер рассказал об алкоголизме Марата Башарова
Известный режиссер рассказал об алкоголизме Марата Башарова

Топ на сегодня

Школьникам, прибывшим из ДНР и ЛНР, выдадут аттестаты по итогам текущей успеваемости
Школьникам, прибывшим из ДНР и ЛНР, выдадут аттестаты по итогам
Ольга Бузова и другие звезды потеряли десятки миллионов с закрытием Instagram
Ольга Бузова и другие звезды потеряли десятки миллионов с закрытием
Трусова: "Не могу после Олимпиады выступать. Мне очень сложно отойти"
Трусова: "Не могу после Олимпиады выступать. Мне очень сложно
Ксения Собчак высказалась о россиянах
Ксения Собчак высказалась о россиянах
Мария Шукшина прошлась по звездам
Мария Шукшина прошлась по звездам

Еще по теме

Представлен полноценный трейлер сериала Halo от Paramount+
Новый тизер сериала по Halo — трейлер будет на The Game Awards
Создатели сериала Halo представили постеры с персонажами
Представлен трейлер сериала по Halo, релиз в 2022 году