Компоненты волоконно-оптических систем

Вадим Карасев

Оптическое волокно это технология будущего. Практическое использование волоконно-оптических кабелей во время монтажных работ требует больших технических знаний и точности, чем при работе со стандартными витыми парами. На сайте https://www.sunvel.ru/ представлен высококачественный материал и оборудования для комплектации таких систем.

Типы оптического волокна

Волоконно-оптическая среда передачи основана на уникальной структуре. Волокна также могут быть классифицированы на основе геометрии и распределения показателя преломления. На рынке существуют одномодовые и многомодовые волокна, которые отличаются друг от друга толщиной стеклянного сердечника, отвечающего за параметры передачи информации.

Одномодовое волокно

Одномодовые волокна состоят из сердечника диаметром около 9 мкм, который характеризуется скачкообразным изменением показателя преломления.

Оболочка оптического волокна нормализована и ее диаметр составляет 125 мкм.

Одномодовые волокна подвергаются низкой межмодовой дисперсии, что приводит к образованию небольших помех.

Форма волны света проходит почти параллельно оси оптического волокна, достигая конца волокна в основной моде.

Благодаря технологии происходит использование нескольких протоколов одновременно, низкого затухания, малого диаметра сердцевины в котором передается только один мод света, идеально подходят для передачи информации на дальние расстояния – до 120 км без использования ретранслятора регенерирующей сигнал.

Многомодовые кабеля

Многомодовые волокна оснащены гораздо большим сердечником, диаметр которого составляет 50 мкм (старые конструкции OM1 измеряли даже диаметры 62,5 мкм). Передача сигнала одинаковой длины волны в многомодовых волокнах заключается в его рассеянии между несколькими модами, скорость которых относительно волновода может варьироваться, что приводит к ограничению скорости или расстояния передачи.

Это вызвано искажением импульса волн. Многомодовые волокна позволяют эффективно передавать сигнал на расстояние около 2 км (в зависимости от качества и класса оптического оборудования. Необходимо использовать ретрансляторы сигнала. Многомодовые волокна в настоящее время состоят из трех основных типов волокон. Ядро оптического волокна является ключевым рабочим элементом, который позволяет передавать световые волны. Сердечник в волоконно-оптических кабелях изготовлен из кристаллических материалов, кварца, стекла или полимеров.