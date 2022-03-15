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Лера Кудрявцева высказалась о ненависти

Лера Кудрявцева высказалась о ненависти
50-летняя ведущая Лера Кудрявцева призвала к спокойствию. Телеведущая эмоционально обратилась к мирным жителям России и Украины. Телеведущая попросила их терпимее относиться друг к другу. Ведущая ток-шоу «Звезды сошлись» на канале НТВ выступила против ненависти среди мирных россиян и украинцев. Лера объяснила, как нужно реагировать на гневные комментарии в Сети. Жена хоккеиста Игоря Макарова в конце февраля создала свой telegram-канал. Кудрявцева публиковала забавные видео с трехлетней дочерью Машей, рассказывала, как побороть панику и тревожность. Под безобидными постами телеведущей некоторые пользователи стали писать оскорбительные сообщения в адрес звезды и друг друга. Лера заявила, что не позволит разжигать ненависть.
Лера Кудрявцева «Девочки, мальчики! Я не знаю, кто здесь и откуда, но хочу предупредить сразу! Здесь не будет ненависти! Очнитесь! Мы все мирные жители, мы хотим жить, любить, растить детей. Неважно — русские, украинцы, белорусы и так далее. Мы все люди! Не разжигайте здесь ненависть, умоляю. Ее достаточно, ее сейчас очень много, не захлебнуться бы в этом. Не поддавайтесь на провокации! Отвечайте на зло добром. Желайте всем здоровья, жизни, добра, мира. Все перед Богом ответим. Давайте мою «телегу» сделаем мирной!» — эмоционально написала звезда сериала «Улицы разбитый фонарей». Телеведущая также сообщила, что в выходные они с мужем сводили дочь в Театр кошек Куклачева. Артистка показала семейное фото, сделанное возле входа в здание. Кудрявцева была одета ярко и неординарно. На ней были зеленый пуховик, широкие брюки цвета хаки и сапоги оттенка фуксии. Избранник звезды НТВ был одет по-спортивному. Игорь предпочел белую куртку, черные брюки, шапку и кроссовки. А на очаровательной Маше были розовое пальто с капюшоном, платье в горошек и пестрые полусапожки. Девочка держала родителей за руки. Ранее ведущая передачи «Секрет на миллион» прокомментировала уход из жизни солиста группы «Отпетые мошенники». Вячеслав Зинуров, более известный как Том Хаос, покончил с собой. Его тело было обнаружено 10 марта.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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