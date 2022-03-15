Лунный день сегодня 15 марта 2022 года

Вадим Карасев

В лунном календаре найдутся полезные советы для всех, кто хочет управлять своей судьбой и использовать каждый шанс, дарованный судьбой. Несмотря на то, что положение Луны может быть не самым выгодным, привлечь удачу не составит труда.

Вторник — время активное, когда энергетика пространства буквально подталкивает к решительным действиям. Не упустить своего шанса на успех и справиться с намеченными делами получится у тех, кто верит в свои силы, но при этом не переоценивает своих возможностей. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют начать утро с полезных шепотков во время принятия душа, чтобы взбодриться и привлечь удачу.

Фаза Луны: растущая Луна во Льве — отличное время для начала долгосрочных проектов, использования своих талантов и решительных действий. В 13 лунный день удача не отвернется от тех, кто честен перед собой и не забывает о своих обещаниях.

Магнитные бури 15 марта: магнитосфера Земли сегодня будет в возбужденном состоянии. Полноценной магнитной бури не прогнозируется, однако позаботиться о своем самочувствии важно.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

новые проекты;общение и романтика;ответственность;работа над ошибками;планирование.авантюры и риски;необоснованные траты;агрессия;лень.

Домашние дела во вторник стоит выполнять лишь в том случае, если это необходимо. Влияние созвездия Льва больше подходит для активности в деловой среде, поэтому бытовую рутину можно отложить или уменьшить фронт работ. Отказываться не стоит лишь в том случае, если нужно навести порядок на рабочем месте: сосредоточиться будет проще, если убрать все лишнее. Такая уборка поможет сосредоточиться и настроиться на деловой лад.

Одежда и талисманы удачи на этот вторник

День будет активным, а значит, понадобится много энергии. Обратить на себя внимание помогут яркие оттенки: красный, синий, черный на контрасте с белым. Тем, кому важно сосредоточиться на кропотливой работе, подойдут графитовые оттенки, а для успеха в романтических отношениях лучше всего подойдут малиновый и пурпурный цвета.

Лучшими украшениями станут изделия из золота. Энергетика этого металла придаст сил и энергии для решения сложных вопросов. В качестве талисмана на сегодняшний день подойдет янтарь, который также добавит энергии и позитива.

Финансы и работа 15 марта

Во вторник отказаться стоит от авантюр и рисков, а также от сомнительных сделок. В целом день удачен для обретения финансовой стабильности, а это значит, что работать придется много. Не потерять мотивации и не ошибиться сегодня помогут не только заговоры, но и внимание к интуиции. Предчувствия позволят обойти стороной как ловушки, расставленные судьбой, так и людей, настроенных агрессивно.

Финансовая активность сегодня не должна быть синонимом расточительности. Приобретать можно запланированные товары, а от спонтанных трат и покупки лотерейных билетов лучше отказаться в пользу инвестиций в проверенных компаниях.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Вторник — прекрасный день для того, чтобы позаботиться о своем самочувствии. Сегодня можно начинать курс оздоровительных упражнений, массажа, заваривать настои для пополнения витаминов и покупать абонементы для занятий йогой или аэробикой. Позитивный настрой не покинет, если с самого утра настроиться на волну позитива, принять контрастный душ и обязательно общаться с теми, кто способен поддержать в сложной ситуации.

Любовь и общение в 13 лунный день

Вторник подходит для романтических, дружеских и деловых встреч, однако астрологи рекомендуют быть внимательными. Сегодня возрастает риск быть обманутыми, а значит, доверять нужно не только своим глазам, но и задействовать интуицию. Внутренний голос подскажет, если общение может негативно повлиять на отношения. Тем, кто уже нашел свою любовь, можно смело устраивать свидания, а одиноким сердцам — привлекать любовь с помощью проверенных талисманов.