Мария Горбань рассказала о серьезном происшествии во время гастролей

Актриса Мария Горбань призналась, что натерпелась страха из-за ЧП во время перелета. Мария Горбань ухитрилась рекордно быстро выйти из декрета. В августе она родила второго ребенка, сына Нилана, а уже буквально через неделю отправилась на съемки. Многие удивлялись: как ей удалось этой сделать? Актриса призналась: она очень благодарна своим родным. Семье мужа, своей маме, родственнице-няне. И конечно же, своему мужу, оператору Кириллу Зоткину. «Я знала, что у меня надежный тыл, поэтому, когда предложили сыграть в сериале «Модный синдикат» и сценарий мне понравился, решила вернуться к работе. Если не была бы уверена в проекте, то так бы не поступила… Спасибо мужу, который говорит: «Захочешь сидеть дома – можешь себе это позволить». Но я люблю, когда во всем баланс – в работе, семье, отдыхе», — поделилась актриса.Мария Горбань с детьми Мария Горбань признает, что гастроли – большая нагрузка. А недавно она всерьез испугалась за свою жизнь, столкнувшись с настоящим ЧП во время перелета. У актрисы был спектакль в Тольятти, после полетели в Самару, и тут начались проблемы. «Самолет два раза заходил на посадку, мы молились, плакали, в итоге пилот принял решение развернуться и лететь в Казань, я со страха даже назвала ее Казахстаном, — рассказала актриса «Антенне». - К счастью, все закончилось хорошо. В Казани дозаправились, вылетели снова в Самару и даже успели на спектакль – за 5 минут до начала». В январе Горбань отметила 35-летие, закатив грандиозную вечеринку на яхте. По традиции Мария отправилась зимовать на Шри-Ланку, где два года назад она построила просторную виллу. Став во второй раз мамой в августе, актриса улетела в долгожданный отпуск с мужем и уже с двумя детьми — дочкой Стефанией и малышом Ниланом. Кстати, ее дочка впервые встала на доску — в свои 7 лет она увлеклась серфингом, как и ее родители.