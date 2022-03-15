Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » Минэкономразвития РФ запустит экспериментальные правовые режимы в сфере цифровых инноваций

Минэкономразвития РФ запустит экспериментальные правовые режимы в сфере цифровых инноваций

Минэкономразвития РФ запустит экспериментальные правовые режимы в сфере цифровых инноваций

До конца 2022 года Министерство экономического развития РФ планирует запустить экспериментальные правовые режимы (ЭПР) в сфере цифровых технологий.

ЭПР запустят по направлениям: телемедицинские технологии, грузоперевозки с помощью дронов, перевозка пассажиров беспилотными такси, бизнес-аналитика на основе больших данных, медицинские исследования эффективности лекарственных препаратов.


Юрист, автор канала "Цифровое право" Анастасия Крымская разъяснила, к каким ЭПР можно будет присоединиться и что для этого требуется.

Более подробно об этом можно прочесть на сайте РАПСИ.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Минэкономразвития РФ запустит экспериментальные правовые режимы в сфере цифровых инноваций
Минэкономразвития РФ запустит экспериментальные правовые режимы в
Юлия Снигирь показала трогательное фото с мужем – именинником
Юлия Снигирь показала трогательное фото с мужем – именинником
Екатерина Вилкова с мужем и подросшими детьми снялась в рекламе отечественного бренда
Екатерина Вилкова с мужем и подросшими детьми снялась в рекламе
Компоненты волоконно-оптических систем
Компоненты волоконно-оптических систем
Технология DirectStorage с Xbox Series X | S теперь доступна на PC
Технология DirectStorage с Xbox Series X | S теперь доступна на PC
Разработчики Perfect Dark массово покидают студию The Initiative
Разработчики Perfect Dark массово покидают студию The Initiative
Алла Довлатова высказалась о своей пластике
Алла Довлатова высказалась о своей пластике
Муж Татьяны Навки, Дмитрий Песков высказался о провокации на первом канале
Муж Татьяны Навки, Дмитрий Песков высказался о провокации на первом
В Забайкалье 15–16 апреля пройдет краевой конкурс «Звездная эстафета»
В Забайкалье 15–16 апреля пройдет краевой конкурс «Звездная эстафета»
До 1 мая в России продлятся продажи туров с кешбэком
До 1 мая в России продлятся продажи туров с кешбэком
Стартовали региональные чемпионаты «Абилимпикс»
Стартовали региональные чемпионаты «Абилимпикс»
Официально: Эти 8 игр пополнят Game Pass во второй половине марта
Официально: Эти 8 игр пополнят Game Pass во второй половине марта

Топ на сегодня

Победителями Открытых всероссийских соревнований по спортивному ориентированию стали школьники из Краснодарского края
Победителями Открытых всероссийских соревнований по спортивному
Число пользователей Instagram в Европе
Число пользователей Instagram в Европе
Анастасия Волочкова сняла бюстгальтер перед журналистами
Анастасия Волочкова сняла бюстгальтер перед журналистами
Ольга Бузова призналась, что не забыла, когда вышла замуж
Ольга Бузова призналась, что не забыла, когда вышла замуж
Экологи утверждают, что распространение мадагаскарских тараканов в Москве невозможно
Экологи утверждают, что распространение мадагаскарских тараканов в

Еще по теме

Бизнесменов посадят в «регуляторные песочницы»
МЭР подготовило программу эксперимента по исследованию эффективности лекарств
Правительство одобрило поправки о правовых режимах в сфере инноваций
В Москве с февраля начнут ездить беспилотные такси