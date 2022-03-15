Минэкономразвития РФ запустит экспериментальные правовые режимы в сфере цифровых инноваций
Сегодня, 21:20 Вадим Карасев
До конца 2022 года Министерство экономического развития РФ планирует запустить экспериментальные правовые режимы (ЭПР) в сфере цифровых технологий.
ЭПР запустят по направлениям: телемедицинские технологии, грузоперевозки с помощью дронов, перевозка пассажиров беспилотными такси, бизнес-аналитика на основе больших данных, медицинские исследования эффективности лекарственных препаратов.
Юрист, автор канала "Цифровое право" Анастасия Крымская разъяснила, к каким ЭПР можно будет присоединиться и что для этого требуется.
Более подробно об этом можно прочесть на сайте РАПСИ.
По материалам: uposters.ru