Муж Татьяны Навки, Дмитрий Песков высказался о провокации на первом канале

Супруг фигуристки Татьяны Навки рассказал, что он думает об инциденте. Вчерашний выпуск новостей в программе «Время» обернулся скандалом. В период эфира редактор Первого канала Марина Овсянникова выбежала с плакатом и стала кричать. Дмитрий Песков высказался по этому поводу. Дмитрий Песков прокомментировал действия Марины Овсянниковой, которая 14 марта ворвалась в прямой эфир с плакатом. «Что касается этой девушки, это хулиганство! Телеканал и те, кому это положено, с этим разбираются. Тем более прямой эфир, особая ответственность. Это не вопрос нашей повестки дня», — заявил пресс-секретарь президента России.Дмитрий Песков На уточняющий вопрос журналистов, проверяют ли сейчас редактора на предмет состава преступления по статье о распространении фейков, 54-летний политик ответил: «Есть определенные ведомства, органы, которые этим занимаются. Тем более, что прямой эфир любого телеканала — это особое измерение и особая ответственность, тем более для тех, кто там работает. Здесь слово для каждого вряд ли уместно». Высказался Песков и о работе Первого канала. «Это марка качественной, своевременной, очень оперативной и объективной информации», — заключил Дмитрий Сергеевич. Напомним, Овсянникова остановилась с плакатом за спиной Екатерины Андреевой. Ведущая даже глазом не повела, а спокойно продолжила читать новости. Марина тем временем несколько секунд провела в кадре.