Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Николай Басков отдал свой телефон в полицию

Николай Басков отдал свой телефон в полицию
Певец Николай Басков рассказал о травле за свои высказывания. После того как певец выступил в защиту России и назвал себя истинным патриотом, на него обрушился шквал негатива. Николай Басков продолжает получать жуткие угрозы в свой адрес. Артист уверяет, что просто так это не оставит. Недавно украинский продюсер Мария Гранкина, работающая над шоу «Орел и решка», в приступе гнева слила в общий доступ номера телефонов многих известных персон. Среди них оказался Николай Басков. Правда, сам исполнитель старается не обращать внимания на негатив в свой адрес и остается верен личным принципам. «Сейчас мой телефон находится в определенном месте, и все эти неадекватные звонки и сообщения с угрозами мониторятся правоохранительными органами. Двое суток я не мог взять телефон в руки, потому что на меня и на мои соцсети велась массированная атака. Везде натыкался на срежиссированный поток негативной информации. Все было направлено на то, чтобы не только запугать меня, но и наше население, внести дисбаланс в общество», — поделился 45-летний исполнитель.
Николай Басков По словам Баскова, недоброжелатели хотят призвать его к молчанию, но им вряд ли удастся добиться этого. «А было все. И проклятия, и гробики — чего только не было. То есть, можно сказать, изрыгание ненависти. И вообще, в последнее время на нашу страну совершается много нападок, чтобы дестабилизировать общество. И свой новый пост в соцсети я посвятил русофобии, отметил что действительно кто-то начал говорить: «Ой, как стыдно быть русским сейчас, некомфортно…» Что это значит? Мы родились в этой стране, наши деды, бабушки в 1945 году подарили нам новую страну — СССР. Да, к сожалению, он распался. И, судя по всему, это тоже было неспроста, если смотреть на все уже сейчас.. Россия стала сильной державой, самостоятельной державой», — уверен Николай. Также артист высказался по поводу скандала с Валентином Юдашкиным, которому запретили представить коллекцию одежды на Неделе моды в Париже. «Я только сейчас восстановил свой телефон, и мне приходится вручную записывать все контакты, звонить своим друзьям. Просто все, что сейчас происходит, делается в рамках санкций. И русофобия, которая сейчас в мире прогрессирует, направлена на то, чтобы мы себя почувствовали жалкими, ничтожными, неуверенными людьми второго сорта. Вот против нас, можно сказать, объединились доллар и евро, мол, вы, типа, никто. Вы, русские, что вы можете сказать? Поэтому, мне кажется, сейчас главное для нашей страны, нашего государства — это единение, сплоченность, гордость за то, что мы русские. А то, что, может быть, нас сейчас закроют от всего мира? Ну и прекрасно», — подчеркнул исполнитель в интервью «КП».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Лера Кудрявцева высказалась о ненависти
Лера Кудрявцева высказалась о ненависти
Андрей Малахов, оставшись без работы, вышел на связь
Андрей Малахов, оставшись без работы, вышел на связь
Самые главные уязвимые точки Дев
Самые главные уязвимые точки Дев
Николай Басков отдал свой телефон в полицию
Николай Басков отдал свой телефон в полицию
Известный режиссер рассказал об алкоголизме Марата Башарова
Известный режиссер рассказал об алкоголизме Марата Башарова
Анастасия Волочкова сняла бюстгальтер перед журналистами
Анастасия Волочкова сняла бюстгальтер перед журналистами
Гарика Харламова выгнали из магазина за скандал
Гарика Харламова выгнали из магазина за скандал
6 признаков того, что в вашем роду были ведьмы
6 признаков того, что в вашем роду были ведьмы
В Grand Theft Auto V для Xbox Series X | S будет 77 достижений
В Grand Theft Auto V для Xbox Series X | S будет 77 достижений
Ольга Бузова призналась, что не забыла, когда вышла замуж
Ольга Бузова призналась, что не забыла, когда вышла замуж
Жасмин поделилась фото со всеми своими детьми
Жасмин поделилась фото со всеми своими детьми
Лунный день сегодня 15 марта 2022 года
Лунный день сегодня 15 марта 2022 года

Топ на сегодня

Лариса Гузеева, оставшись без работы, ищет утешение в церкви
Лариса Гузеева, оставшись без работы, ищет утешение в церкви
Юлия Ковальчук поблагодарила мужа - именинника за счастье
Юлия Ковальчук поблагодарила мужа - именинника за счастье
Кармические задачи Дев и пути их решения
Кармические задачи Дев и пути их решения
Школьникам, прибывшим из ДНР и ЛНР, выдадут аттестаты по итогам текущей успеваемости
Школьникам, прибывшим из ДНР и ЛНР, выдадут аттестаты по итогам
Ольга Бузова и другие звезды потеряли десятки миллионов с закрытием Instagram
Ольга Бузова и другие звезды потеряли десятки миллионов с закрытием

Еще по теме

Николай Басков рассказал о причинах ухода со сцены
Николай Басков поплатился за свои слова
Николай Басков попал в список доверенных лиц Владимира Путина
Николай Басков поругался с Сергеем Лазаревым