Николай Басков отдал свой телефон в полицию

Певец Николай Басков рассказал о травле за свои высказывания. После того как певец выступил в защиту России и назвал себя истинным патриотом, на него обрушился шквал негатива. Николай Басков продолжает получать жуткие угрозы в свой адрес. Артист уверяет, что просто так это не оставит. Недавно украинский продюсер Мария Гранкина, работающая над шоу «Орел и решка», в приступе гнева слила в общий доступ номера телефонов многих известных персон. Среди них оказался Николай Басков. Правда, сам исполнитель старается не обращать внимания на негатив в свой адрес и остается верен личным принципам. «Сейчас мой телефон находится в определенном месте, и все эти неадекватные звонки и сообщения с угрозами мониторятся правоохранительными органами. Двое суток я не мог взять телефон в руки, потому что на меня и на мои соцсети велась массированная атака. Везде натыкался на срежиссированный поток негативной информации. Все было направлено на то, чтобы не только запугать меня, но и наше население, внести дисбаланс в общество», — поделился 45-летний исполнитель.Николай Басков По словам Баскова, недоброжелатели хотят призвать его к молчанию, но им вряд ли удастся добиться этого. «А было все. И проклятия, и гробики — чего только не было. То есть, можно сказать, изрыгание ненависти. И вообще, в последнее время на нашу страну совершается много нападок, чтобы дестабилизировать общество. И свой новый пост в соцсети я посвятил русофобии, отметил что действительно кто-то начал говорить: «Ой, как стыдно быть русским сейчас, некомфортно…» Что это значит? Мы родились в этой стране, наши деды, бабушки в 1945 году подарили нам новую страну — СССР. Да, к сожалению, он распался. И, судя по всему, это тоже было неспроста, если смотреть на все уже сейчас.. Россия стала сильной державой, самостоятельной державой», — уверен Николай. Также артист высказался по поводу скандала с Валентином Юдашкиным, которому запретили представить коллекцию одежды на Неделе моды в Париже. «Я только сейчас восстановил свой телефон, и мне приходится вручную записывать все контакты, звонить своим друзьям. Просто все, что сейчас происходит, делается в рамках санкций. И русофобия, которая сейчас в мире прогрессирует, направлена на то, чтобы мы себя почувствовали жалкими, ничтожными, неуверенными людьми второго сорта. Вот против нас, можно сказать, объединились доллар и евро, мол, вы, типа, никто. Вы, русские, что вы можете сказать? Поэтому, мне кажется, сейчас главное для нашей страны, нашего государства — это единение, сплоченность, гордость за то, что мы русские. А то, что, может быть, нас сейчас закроют от всего мира? Ну и прекрасно», — подчеркнул исполнитель в интервью «КП».